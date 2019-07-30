HABER

BAE heyeti sınır güvenliği toplantısı için Tahran’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.07.2019 14:59 | Son Güncelleme

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) heyeti, İran ile yapılacak 6.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) heyeti, İran ile yapılacak 6. ortak sahil sınırlarını koruma toplantısına katılmak üzere Tahran’a geldi.
İran ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında İran’ın başkenti Tahran’da 6. ortak sahil sınırlarını koruma toplantısı düzenlenecek. İki ülke arasındaki ilişkilerin de ele alınacağı toplantıya katılmak üzere BAE’den 7 kişilik bir heyet bugün Tahran’a geldi. İran medyası söz konusu toplantıdaki konu başlıklarının İran ile BAE arasında ortak sınır güvenliği, Basra Körfezi’nin kontrollü ve kontrolsüz kullanımı ve iki ülke arasındaki bilgi alışverişi olduğu belirtildi.
İran ile BAE arasında 5. ortak sahil sınırlarını koruma toplantısı 22 Aralık 2013 tarihinde yapılmıştı.

O kentte ilk gerçekleşti! Bunca zamandır kimse içeri girememişti O kentte ilk gerçekleşti! Bunca zamandır kimse içeri girememişti
CHP'den 'Esad hükümeti ile temasa geçilsin' önerisiCHP'den 'Esad hükümeti ile temasa geçilsin' önerisi
AK Parti kapatma davasının 11’inci yıl dönümüAK Parti kapatma davasının 11’inci yıl dönümü

En Çok Okunan Haberler

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

G.Saray yönetimine büyük darbe! Seçime gidiliyor

G.Saray yönetimine büyük darbe! Seçime gidiliyor

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Diğer Haberler
MHP'li Yalçın: Askeri harekat kaçınılmaz

MHP'li Yalçın: Askeri harekat kaçınılmaz

CHP'den 'Esad hükümeti ile temasa geçilsin' önerisi

CHP'den 'Esad hükümeti ile temasa geçilsin' önerisi

Son dakika: Eski TBMM Başkanı Ahmet Ferruh Bozbeyli hayatını kaybetti

Eski TBMM Başkanı hayatını kaybetti

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'dan 'atama' açıklaması

Tartışılan belediye başkanından açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dondurmacıda hatıra fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dondurmacıda hatıra fotoğrafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.