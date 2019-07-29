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BAE'nin getirdiği Sudanlı savaşçılar Libya'ya ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 13:20 | Son Güncelleme

BAE'nin sağladığı bin kadar Sudanlı savaşçının, Halife Hafter'e destek olmak üzere Libya'nın Petrol Hilali bölgesine ulaştığı ileri sürüldü

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) getirdiği yaklaşık bin Sudanlı savaşçının, Libya'nın doğusundaki silahlı lider Halife Hafter'e destek olmak üzere, Petrol Hilali bölgesine ulaştığı öne sürüldü.

Sudan'daki Dabanga radyosunun diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trablus saldırısında Halife Hafter'e destek olmak üzere Sudan ordusuna bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri'nden savaşçılar, Trablus ve Bingazi arasındaki Petrol Hilali bölgesine ulaştı.

Haberde, gelecek aylarda Libya'ya gelmesi planlanan dört bin kadar savaşçıdan yaklaşık bininin bu ülkeye ulaştığı aktarıldı.

Öte yandan, Katar merkezli haber platformu Al Jazeera da BAE'nin Sudanlı savaşçıları Eritre üzerinden çatışma bölgeleri Yemen ve Libya'ya nasıl taşıdığına ilişkin belgeleri yayımladı.

Belgelere göre BAE, Sudan'daki askeri müdahale sonrası göreve gelen Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Daklu Hmidti ile Darfur'daki Arap kabilelerinden savaşçı devşirme konusunda anlaştı.

Bölgedeki Nijer, Çad gibi ülkelerden de toplanan savaşçıların BAE tarafından Eritre'de eğitilip daha sonra çatışma bölgelerine götürüleceği iddia edildi.

Sahip olduğu petrol gelirleriyle bölge ülkelerini dizayn etmeye çalışan küçük Körfez ülkesi BAE, bölgedeki çatışmaları derinleştiren tehlikeli adımlar atıyor.

- Libya'da Hafter yeni saldırı hazırlığında

Libya'nın başkenti Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da operasyon başlatan Halife Hafter, harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Giryan kentini kaybetmesinin ardından yeni bir saldırıya başlayacağı yönünde mesajlar veriyor.

Libya, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde ülke içindeki tüm aktörleri bir araya getirecek ulusal konferansa hazırlanırken Hafter, geçen 4 Nisan'da sürpriz bir hamleyle Trablus'u ele geçirmek için saldırı emri vermişti.

Başkenti savunan uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler ve Hafter birlikleri arasındaki savaşta denge iki buçuk aylık sürede pek bozulmamıştı.

Ancak UMH güçleri, Hafter birliklerinin başkent saldırılarında harekat merkezi olarak kullandıkları Giryan kentini geçen ay sonunda sürpriz bir saldırıyla ele geçirmişti.

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BAE Libya

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