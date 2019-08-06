BAE'nin İran'la yakınlaşmasının ardından Husilerin saldırıları arttı

ADEN (AA) - ABDULLAH AHMED - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İran arasında ay başında sınır güvenliği konusunda yapılan ve bir mutabakat zaptıyla taçlandırılan görüşmeden bu yana ülkenin güneyinde BAE tarafından desteklenen güçlere yönelik saldırılarda büyük bir artış gözlendi.

Bu görüşmenin akabinde Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden, 1 Ağustos'ta 49 kişinin yaşamını yitirdiği iki saldırıya sahne oldu. Şeyh Osman kentindeki emniyet merkezine bombalı araçla düzenlenen saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti. Bu saldırıdan yaklaşık bir saat sonra ise Husiler, El-Cela Karargahı'na Hizam Emni güçlerinin geçit töreni sırasında çifte saldırı düzenledi, olayda 36 kişi yaşamını yitirdi.

Bu saldırılardan bir gün sonra terör örgütü El-Kaide'nin Arap Yarımadası'ndaki uzantısı Ensar eş-Şeria militanlarının, Ebyen'e bağlı El-Mahfed ilçesinde Hizam Emni'ye ait karargaha ve bazı askeri noktalara düzenlediği saldırılarda ise 17 kişi öldü, 10'dan fazla kişi yaralandı.

- İran ile BAE arasında karşılıklı jestleşme