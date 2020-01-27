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Bafra ve Suluova'dan depremzedelere 3 tır yardım malzemesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 20:20 | Son Güncelleme

Bafra ve Suluova'dan depremzedelere 3 tır yardım malzemesi

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ve Amasya'nın Suluova ilçelerinden deprem bölgesine 3 tır yardım malzemesi gönderildi.

Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle Bafra'da başlatılan yardım kampanyası kapsamında 2 tır yardım malzemesi toplandı.

Bafra Belediyesi öncülüğünde 19 Mayıs ve Yakakent Belediyelerin desteğiyle sürdürülen yardım kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yardım malzemelerinin yüklendiği tırlar AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertükmen, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve AK Parti Bafra İlçe Başkanı İbrahim Semiz tarafından dualarla uğurlandı.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, burada yaptığı açıklamada devletin tüm kademelerinin kısa süre içinde deprem bölgesindeki vatandaşların yardımına koştuğunu vurguladı.

- Suluova

Amasya'nın Suluova ilçesinde depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler tıra yüklendi.

Yardım malzemesi dolu tırın uğurlandığı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki programda Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, "Deprem dolayısıyla tüm ülke genelinde devlet ve millet el ele vererek depremzedelerin yardımına koşuldu. İlçe olarak ilk andan itibaren üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirerek depremzedelerin yaralarını sarmaya çalıştık." dedi.

Kampanyaya destek olan herkese teşekkür eden Belediye Başkanı Fatih Üçok ise depremzedeler için tüm ilçe halkının seferber olduğunu vurguladı.

Suluova İlçe Müftüsü Süleyman Çoban'ın yaptığı dualar eşliğinde yardım tırı bölgeye uğurlandı.

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Amasya Bafra deprem Elazığ Malatya Samsun Suluova yardım malzemeleri

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