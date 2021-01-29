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Bağ-Kur borcu ödeme 2021... Bağ-Kur borcu yapılandırma başvuru süresi uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Bağ-Kur borcu nasıl silinir?

29.01.2021 11:05 | Son Güncelleme:
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Bağ-Kur borcu ödeme 2021... Bağ-Kur borcu yapılandırma başvuru süresi uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Bağ-Kur borcu nasıl silinir?

Bağ-Kur borçlarına yapılandırma başvurusunda sona gelindi. Koronavirüsten dolayı Bağ-Kur borcu yapılandırma başvuru süresi 31 Aralık 2020 tarihinden 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldı. Bu tarihin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar "Bağ-Kur yapılandırma uzatıldı mı, Bağ-Kur yapılandırma bitiş tarihi nedir" sorularına cevap aramaya başladı. Daha önce bir kez bir ay uzatılan Bağ-Kur yapılandırma başvuru süresi ve ilk taksit ödeme süresi tekrar uzatılacak mı? Bağ-Kur yapılandırma son durum...

Bağ-Kur yapılandırma başvurusu son durum gündem oldu. 17 Kasım 2020 tarihinde başlayan ve 31 Ocak'ta bitecek olan Bağ-Kur yapılandırma başvurusu için Bağ-Kur yapılandırma uzatıldı mı sorusunun cevabı araştırılıyor. Önceki yapılandırma son başvuru tarihi 31 Aralık 2020 verilmiş daha sonra bu süre bir ay daha uzatılmıştı. Bağ-Kur yapılandırma başvuru süresi ile birlikte ilk taksit ödeme günleri de ertelenmişti. Bağ-Kur yapılandırma yapamayan ve koronavirüsten dolayı zor günler geçiren vatandaşlar, tekrar yapılandırma başvuru süresinin uzatılmasını bekliyor. 31 Ocak'a kadar yapılan başvurularda borçlar 18 taksitte ödenebilecek. Peki Bağ-Kur yapılandırma uzatılır mı, Bağ-Kur borcu faizleri silinecek mi? Bağ-Kur borçları yapılandırma hesaplama 2021 nasıl olacak? İşte Bağ-Kur faizleri için son dakika gelen açıklamalar...

BAĞ-KUR YAPILANDIRMA UZATILDI MI?

30 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete kararında 31 Ocak 2021'de sona erecek Bağ-Kur yapılandırma başvuru tarihi bir ay süreyle daha uzatıldı. Bağ-Kur yapılandırma uzatılacak mı araştırması yapan vatandaşlara, daha önce bir ay uzatıldığını belirtelim. Bu işlemle birlikte hem ilk taksit ödeme süresi hem de yapılandırma başvuru süresi değişmişti. Tekrar bir yapılandırma uzatma kararı alınırsa eğer haberlerimizde yer vereceğiz.

BAĞ-KUR BORÇLARI SİLİNİYOR MU?

Bağ-Kur yapılandırma için son dakika haberi geldi. Torba Kanun Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından Bağ-Kur borcu yapılandırma çıktı mı merak ediliyordu. Bağ-Kur borcu bulunan vatandaşlar, SGK ve vergi borçları gibi birçok borca yapılandırma gelmesinin ardından Bağ-Kur borcu olanlar, yapılandırma ve dondurma haberi bekliyordu. Koronavirüs döneminde prim borcunu ödeyemeyen Bağ-Kur'lular için, Bağ-Kur borçları sildirme hakkı doğdu. Bağ-Kur borçları siliniyor mu araştıran vatandaşlar müjdeli haberin ardından işlem başvurusunu için detayları incelemeye başladı.

Uzatılan yeni yapılandırma süresi kimleri kapsıyor? Yapılandırma taksit tarihleri değişti mi? Hangi borçların başvuru süresi uzatıldı?Uzatılan yeni yapılandırma süresi kimleri kapsıyor? Yapılandırma taksit tarihleri değişti mi? Hangi borçların başvuru süresi uzatıldı?

BAĞ-KUR BORÇ DONDURMA NASIL YAPILIR?

Bağ-Kur borçları dondurma işlemi nasıl yapılır araştırılırken, Milliyet'ten Cem Kılıç'ın haberine göre, Bağ-Kur dondurma 2021 işlemi şu şekilde olacak;

Vatandaşlar, 31 Ekim 2020 tarihinden bu yana Bağ-Kur borçlarını dondurma hakları olacak. Peki Bağ-Kur borçları nasıl silinecek? Bağ-Kur borçları dondurma hakkını kullanan vatandaşların Bağ-Kur borçları silinecek. Bu durum itibari ile SGK'ya Bağ-Kur borcu olan vatandaşların ödemedikleri döneme ait borçları silinecek. Bağ -kur borçları silinen vatandaşların daha sonra Bağ-Kur’lulukları yeniden başlatılacak. Peki Bağ-Kur borçları dondurma emeklilik süresine dahil olacak mı? Bağ-Kur prim borçları silindikten sonra emeklilik sürelerine dahil edilmeyecek. Fakat bu durum ilerde değiştirilerek emeklilik süresini eklemek de mümkün olacak.

BAĞ-KUR BORÇ SİLDİRMEDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Torba Kanun'da yer alan Bağ-Kur prim borçları sildirmeden kimler yararlanabilir araştırılırken, eski ve yeni kanuna göre BağKur’lu ve 4/b’li olan bütün kişiler Bağ- Kur borç sildirme işleminden faydalanabilecek. Mülga 1479 ve mülga 2926 sayılı Kanunlara göre sigortalı olarak tescilleri yapılanlar, tevkifata istinaden geriye dönük mülga 2926 sayılı Kanun kapsamında tescili yapılanlar, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar (Köy ve mahalle muhtarları ile isteğe bağlı sigortalılar hariç),

BAĞ-KUR YAPILANDIRMA 2021 NASIL YAPILACAK?

Yasanın ardından vatandaşlar Bağ-Kur yapılandırma nasıl olacak araştırmasına başladı. Binlerce kişi Bağ-Kur borç sildirme başvurusu 2021 nereye yapılır incelemesi yaparken, borç yapılandırma başvurusunun detaylarını belirtelim. Peki Bağ-Kur yapılandırmadan kimler faydalanabilecek?

Bağ-Kur yapılandırma yararlanacak olan kişiler;

  • Önceden Bağ-Kur prim borçlarını diğer kanunlara göre yapılandırdıkları halde (yapılandırma borcunun tamamını ödeyenler hariç) yapılandırmasının iptal edilmesi için yazılı talepte bulunanlar ya da yapılandırması bozulanlar,

  • Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçları doğal afet, sel, yangın, deprem gibi nedenlerle ertelenmiş sigortalılardan yazılı istekte bulunanlar,

  • Prim borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48’inci maddesi kapsamında taksitlendiren ve tecil ettirenlerden,

  • Tecil ve taksitlendirmesi bozulanlar veya tecil ve taksitlendirmesini iptal etmek için yazılı olarak talepte bulunanlar düzenlemeden yararlanabilecek.

    • BAĞ-KUR BORÇ YAPILANDIRMA HESAPLAMA!

    Bağ-Kur borcu hesaplama nasıl yapılır? Bağ-Kur borçluları ne kadar indirim alacaklar? SGK'ya borcunu sildiren Bağ-Kur'lular dondurma işlemi sonrasında Kasım 2020 sonrasında (cari aylar için) 5 puanlık indirimden yararlanmaya başlayacaklar. Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcu olmayan Bağ-Kur'lu vatandaşlar düşük prim ödüyor. Bunun nedeni ise her ay 5 puanlık bir indirim almaları. Peki borcu olan Bağ-Kurlu nasıl düşük prim öder? Eğer bir Bağ-Kur'lunun Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcu var ise ve borcunu dondurmuş ise indirim almaya Kasım ayı itibari ile başlayacaktır. Bağ-Kur'luların prim borçlarını her ay düzenli ve sorunsuz ödemeleri halinde ise bu indirim devam edecektir.
    Prim borçlarını düzenli ödemeleri halinde her ay bu indirimden faydalanabilecekler.

    SGK TARAFINDAN OTOMATİK OLARAK BAŞLATILACAK MI?

    Bağ-Kur’lulardan 31.10.2020 itibarıyla prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, 31.01.2021 tarihine kadar ödememeleri veya ilgili kanunları uyarınca yapılandırmamaları halinde, 31.01.2021’e kadar ödenen primler de dikkate alınmak suretiyle, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılıkları durdurulacak. Fakat başvuru süresi 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldı.
    Dolayısıyla Ocak 2021’e kadar SGK’ya prim borcu bulunan kişilerin dondurma işlemleri SGK tarafından otomatik olarak yapılacak. Bu durumdaki kişilerin SGK’ya borçları silinecek, Bağ-Kur’lu süreleri de dondurulacak.

    BAĞ- KUR BORCU SİLDİRME BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

    Bağ-Kur borcu sildirme nereden yapılır araştıran vatandaşlara, sildirme işleminin SGK'nın kendiliğinden yapmadığını bu durum için başvuru da bulunmanız gerektiğini belirtelim. Bağ-Kur borçlularının sildirme ve dondurma işlemi için Ocak ayı sonuna kadar (31 Ocak 2021) SGK'ya mutlaka başvuru yapması gerekmektedir. Başvurunun ardından vatandaşların dosyalarının yer aldığı Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ya da merkezlerine yapmaları gerekiyor. Peki Bağ-Kur borç sildirme e-Devlet'ten yapılır mı? E-devlet üzerinden de dondurma talepleri gerçekleştirilebilecek.

    BAĞ-KUR BORCU OLANLAR DİKKAT!

    Bağ-Kur borcu bulunan dönemlere ilişkin dondurma işlemi yapılan kişilerin BağKur kapsamında sigortalı olmasını gerektiren durumun devam etmesi halinde, örneğin şirket ortaklığının ya da kendi nam ve hesabının devam ediyor olması durumunda BağKur’lulukları 1 Kasım 2020 tarihi itibarıyla yeniden başlatılacak.

    Dolayısıyla dondurma işlemi yapılan kişilerin Bağ-Kur’lulukları sürecekse prim ödemeye devam etmeleri gerekiyor.


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