Bağcılar'da feci kaza! Otomobilin altında kalan 7 yaşındaki Muhammed öldü

Kaza, 23 Mart Salı saat 08.20 sıralarında Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde oyun oynamak için sokağa çıkan Muhammed Alhabid'e, rampadan aşağı inen 07 ALZ 377 plakalı hafif ticari araç çarpıp, daha sonra da üzerinden geçti. Kaza sonrası yerde kalan Muhammed'i görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, arabanın altında kalan çocuğu yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yoğun bakıma alınan 7 yaşındaki çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan kaza anı güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı.

"LASTİĞİ KAFASININ ÜZERİNDE DURDU"

Hayatını kaybeden çocuğun amcası Faris Alhabid, "Çocuğa çarptı, daha sonra da lastiği kafasının üzerinde durdu. Ben gördüm." dedi.

Kaza anını gören Abdukadir Bedir ise, "Çocuk orada oynuyordu. Çocuk çıkınca, şoför de çocuğu görmedi. Bir anda çocuğa vurdu. Kafası lastiğin altında kaldı. Kafası ezildi. Biraz direndi. Bir on dakika falan. Ambulansı çağırdık. Hastanede yoğun bakıma aldılar. Yoğun bakımda hayatını kaybetti" diye konuştu.