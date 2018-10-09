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Bağcılar'da hareketli gece! 10 bina daha boşaltıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 20:12 | Son Güncelleme

Bağcılar'da yan tarafından inşaat temel kazısı yapılan iki binada çatlaklar oluştu. Bina yıkılırken, çevredeki 10 bina da boşaltıldı. Yan yatan bina ise tedbirli bir şekilde yıkıldı.

Saat 15.45 sıralarında, Kirazlı 1176 Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta yapılan kazı çalışmaları sırasında bitişikteki binalarda çatlaklar oluştu. İki binanın çökme riski nedeniyle çevresindeki 10 bina boşaltıldı.

Polis, belediye ve itfaiye ekipleri, şeritle ulaşıma kapatılan bölgede önlem aldı.

Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ile Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lokman Çağırıcı, yeraltı suyundan kaynaklı ani bir çökmenin olduğunu belirterek, "Yan yatan bina yeni, ruhsat ve inşaat teknikleri açısından eksiği yok. Komşularımız tahliye edildi, konaklamaları sağlandı. Herhangi bir mağduriyet söz konusu değil." dedi.

Çağırıcı, alınan önlemler sonucu can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

KONTROLLÜ ŞEKİLDE YIKILDI

Bağcılar ’da yanında yapılan inşaat alanındaki kazı çalışması nedeniyle çökme riski oluşan bina kontrollü bir şekilde yıkıldı.

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Bağcılar yan yatan bina temel kazısı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Istanbul u köstebek yuvasına çevirdiler,en sonunda bir facia yaşanacak ve fıtrat deyip milleti uyutmaya devam edecekler.
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