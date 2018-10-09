Bağcılar'da hareketli gece! 10 bina daha boşaltıldı!

Saat 15.45 sıralarında, Kirazlı 1176 Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta yapılan kazı çalışmaları sırasında bitişikteki binalarda çatlaklar oluştu. İki binanın çökme riski nedeniyle çevresindeki 10 bina boşaltıldı.

Polis, belediye ve itfaiye ekipleri, şeritle ulaşıma kapatılan bölgede önlem aldı.

Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ile Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lokman Çağırıcı, yeraltı suyundan kaynaklı ani bir çökmenin olduğunu belirterek, "Yan yatan bina yeni, ruhsat ve inşaat teknikleri açısından eksiği yok. Komşularımız tahliye edildi, konaklamaları sağlandı. Herhangi bir mağduriyet söz konusu değil." dedi.

Çağırıcı, alınan önlemler sonucu can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

KONTROLLÜ ŞEKİLDE YIKILDI

Bağcılar ’da yanında yapılan inşaat alanındaki kazı çalışması nedeniyle çökme riski oluşan bina kontrollü bir şekilde yıkıldı.

