Bağcılar’da maskeli grup dehşet saçtı! Sokaktaki 3 kişiye ateş ettiler

Olay, saat 22.00 sıralarında Bağcılar Yenigün Mahallesi 623. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, maskeli bir grup otomobille geldikleri sokakta, sağlık ocağının önünde oturan üç kişiye bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BAZI OTOMOBİLLERE DE KURŞUN İSABET ETTİ

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif şekilde yaralanan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırı sonrasında sokakta bulunan otomobillerin bazılarına kurşun isabet etmesi sonucu, araçlar zarar gördü. Ekiplerin, olayla ilgili çalışması sürüyor.

