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  4. Bağcılar’da maskeli grup dehşet saçtı! Sokaktaki 3 kişiye ateş ettiler

Bağcılar’da maskeli grup dehşet saçtı! Sokaktaki 3 kişiye ateş ettiler

17.07.2022 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay İstanbul'un Bağcılar ilçesinde yaşandı. Maskeli bir grup, sokakta silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda üç kişinin hafif şekilde yaralandığı bilgisi verildi. Ekiplerin, olayla ilgili çalışması sürüyor.

Bağcılar’da maskeli grup dehşet saçtı! Sokaktaki 3 kişiye ateş ettiler

Olay, saat 22.00 sıralarında Bağcılar Yenigün Mahallesi 623. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, maskeli bir grup otomobille geldikleri sokakta, sağlık ocağının önünde oturan üç kişiye bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BAZI OTOMOBİLLERE DE KURŞUN İSABET ETTİ

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Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif şekilde yaralanan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırı sonrasında sokakta bulunan otomobillerin bazılarına kurşun isabet etmesi sonucu, araçlar zarar gördü. Ekiplerin, olayla ilgili çalışması sürüyor.

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Bağcılar
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