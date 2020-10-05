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Bağcılar’da sokak ortasında silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 20:04 | Son Güncelleme

Bağcılar’da bir şahıs, gündüz vakti marketten çağırdığı bir kişiyi sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu. Kurşunların hedefi olan şahıs hayatını kaybederken, sokaktan geçen bir kişi de kolundan yaralandı. Şüphelinin elinde silahla kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağcılar’da sokak ortasında silahlı saldırı

Olay, saat 16.00 sıralarında Bağcılar Güneşli Fevzi Çakmak Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz saldırgan market çalışanı 31 yaşındaki İ.Ö’yü dışarıya çağırdı.

SOKAKTAN GEÇEN ŞAHSI DA YARALADI

Şüpheli, marketten çıkan İ.Ö.’yü henüz bilinmeyen bir sebeple yanında getirdiği silahla kurşun yağmuruna tuttu. İ.Ö. kanlar içinde yere yığılırken, sokaktan geçen bir kişi de kolundan yaralandı.

Şüpheli şahıs ise kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Ekiplerin yaptığı kontrolde İ.Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı şahıs ise hastaneye kaldırıldı. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıdan sonra koşarak uzaklaşan kimliği belirsiz saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yeri inceleme ekipleri saldırının gerçekleştiği yerde incelemelerde bulunurken, saldırıya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

SALDIRGANIN KAÇMA ANI KAMERADA

Saldırıyı gerçekleştiren şahsın silahı beline koyarak kaçması ise güvenlik kameralarınca an be an kaydedildi. Görüntülerde vatandaşların yaşadığı panik anları da görülüyor. (İHA)

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