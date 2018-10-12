Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın (1)

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)- BAĞCILAR Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. Çocuk acil bölümünde çıktığı belirtilen yangın nedeniyle hastalar tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin çalışması devam ediyor
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