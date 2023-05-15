BAĞCILAR SEÇİM SONUÇLARI 2023: 14 Mayıs İstanbul Bağcılar Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçim Sonucu Oy Oranları

İstanbul Bağcılar seçim sonuçları 2023 oy oranları merak ediliyor. Türkiye dün 13. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti. Seçim sonuçları heyecanla beklenirken İstanbul'un ilçelerinde oy oranları ve dağılımları hakkında araştırmalar da hız kazandı. Peki, İstanbul Bağcılar seçim sonuçları nasıl? İşte 14 Mayıs İstanbul Bağcılar Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu Oy Oranları hakkında tüm merak edilenler...

İSTANBUL BAĞCILAR SEÇİM SONUÇLARI 2023

İstanbul Bağcılar seçim sonuçları, Mynet.com'da yer alan 'Seçim 2023 özel' sayfasından canlı olarak takip edilebiliyor.

İstanbul Bağcılar seçim sonuçlarına Mynet.com'dan ulaşabilirsiniz.

GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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İSTANBUL SEÇİM BÖLGELERİ

İSTANBUL 1. BÖLGE



ADALAR

ATAŞEHİR

BEYKOZ

ÇEKMEKÖY

KADIKÖY

KARTAL

MALTEPE

PENDİK

SANCAKTEPE

SULTANBEYLİ

ŞİLE

TUZLA

ÜMRANİYE

ÜSKÜDAR

İSTANBUL 2. BÖLGE



BAYRAMPAŞA

BEŞİKTAŞ

BEYOĞLU

ESENLER

EYÜP

FATİH

GAZİOSMANPAŞA

KAĞITHANE

SARIYER

SULTANGAZİ

ŞİŞLİ

ZEYTİNBURNU

İSTANBUL 3. BÖLGE



ARNAVUTKÖY

AVCILAR

BAĞCILAR

BAHÇELİEVLER

BAKIRKÖY

BAŞAKŞEHİR

BEYLİKDÜZÜ

BÜYÜKÇEKMECE

ÇATALCA

ESENYURT

GÜNGÖREN

KÜÇÜKÇEKMECE

SİLİVRİ

