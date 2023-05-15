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BAĞCILAR SEÇİM SONUÇLARI 2023: 14 Mayıs İstanbul Bağcılar Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçim Sonucu Oy Oranları

15.05.2023 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bağcılar seçim sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti, yaklaşık 64 milyon vatandaşın oylarını kullanmasının ardından sandıklar kapandı. Şimdi ise gözler İstanbul'un ilçelerinde seçim sonuçları ve oy oranlarına çevrildi. İstanbul 3. seçim bölgesinde yer alan Bağcılar'a ait seçim sonuçlarına Mynet.com'dan ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

BAĞCILAR SEÇİM SONUÇLARI 2023: 14 Mayıs İstanbul Bağcılar Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçim Sonucu Oy Oranları

İstanbul Bağcılar seçim sonuçları 2023 oy oranları merak ediliyor. Türkiye dün 13. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti. Seçim sonuçları heyecanla beklenirken İstanbul'un ilçelerinde oy oranları ve dağılımları hakkında araştırmalar da hız kazandı. Peki, İstanbul Bağcılar seçim sonuçları nasıl? İşte 14 Mayıs İstanbul Bağcılar Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu Oy Oranları hakkında tüm merak edilenler...

İSTANBUL BAĞCILAR SEÇİM SONUÇLARI 2023

İstanbul Bağcılar seçim sonuçları, Mynet.com'da yer alan 'Seçim 2023 özel' sayfasından canlı olarak takip edilebiliyor.

İstanbul Bağcılar seçim sonuçlarına Mynet.com'dan ulaşabilirsiniz.

GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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İSTANBUL SEÇİM BÖLGELERİ

İSTANBUL 1. BÖLGE

ADALAR
ATAŞEHİR
BEYKOZ
ÇEKMEKÖY
KADIKÖY
KARTAL
MALTEPE
PENDİK
SANCAKTEPE
SULTANBEYLİ
ŞİLE
TUZLA
ÜMRANİYE
ÜSKÜDAR

İSTANBUL 2. BÖLGE

BAYRAMPAŞA
BEŞİKTAŞ
BEYOĞLU
ESENLER
EYÜP
FATİH
GAZİOSMANPAŞA
KAĞITHANE
SARIYER
SULTANGAZİ
ŞİŞLİ
ZEYTİNBURNU

İSTANBUL 3. BÖLGE

ARNAVUTKÖY
AVCILAR
BAĞCILAR
BAHÇELİEVLER
BAKIRKÖY
BAŞAKŞEHİR
BEYLİKDÜZÜ
BÜYÜKÇEKMECE
ÇATALCA
ESENYURT
GÜNGÖREN
KÜÇÜKÇEKMECE
SİLİVRİ

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