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Bağcılar’da bir kadın evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 20:03 | Son Güncelleme

Bağcılar’da 30 yaşındaki Gürcistan uyruklu bir kadın evinde ölü bulundu.

Bağcılar’da 30 yaşındaki Gürcistan uyruklu bir kadın evinde ölü bulundu. Polisin yaptığı incelemelerde kadının vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak yarası ve darp izlerinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, 2 gün önce Bağcılar Barbaros Mahallesi 224 Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, eşiyle birlikte yaşadığı öğrenilen 30 yaşındaki Gürcistan uyruklu kadın bugün akşam saatlerinde evinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı evde ve apartmanda incelemelerde bulundu. Ekiplerin yaptığı incelemelerde kadının vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak izleri ve darp izlerinin olduğu öğrenildi. Cinayet şüphesi üzerinde duran ekiplerin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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