HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bağcılar’da freni tutmayan kamyonetin altında kalan sürücü öldü

Bağcılar’da freni tutmayan kamyonetin altında kalan sürücü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 19:25 | Son Güncelleme

Bağcılar’da mal yüklemek için tıra yanaşan kamyonet bir anda kaymaya başladı.

Bağcılar’da mal yüklemek için tıra yanaşan kamyonet bir anda kaymaya başladı. Kamyoneti durdurmak için peşinden koşan sürücü, devrilen kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti.
Olay, saat 16.30 sıralarında Bağcılar İstoç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mal yüklemek için tıra yanaştırılan kamyonet, sürücüsü araçtan indiği esnada kaymaya başladı. O esnada koşarak araca binmeye çalışan sürücü, hareket halindeki kamyonetin altında kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede kamyonet sürücüsü Refik Kotuk’un hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilerek, vatandaşlar alandan uzaklaştırıldı. Yapılan incelemelerin ardından Refik Kotuk’un cenazesi ambulansla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Devrilen kamyonet ise vinç yardımıyla kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Ergenlerim kombinimi çok beğenmiş' 'Ergenlerim kombinimi çok beğenmiş'
Sözleri tepki çekmişti! Haluk Kırcı hakkında flaş kararSözleri tepki çekmişti! Haluk Kırcı hakkında flaş karar
Ankara'da hava nasıl olacak? İşte Ankara hava durumuAnkara'da hava nasıl olacak? İşte Ankara hava durumu
En Çok Okunan Haberler
Esra Erol'a tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
Esra Erol'a tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
Azerbaycan tüm yurt dışı uçuşlarını iptal etti!
Azerbaycan tüm yurt dışı uçuşlarını iptal etti!
Milletvekili kamerayı açık unuttu! Danışmanını kucağına aldı!
Milletvekili kamerayı açık unuttu! Danışmanını kucağına aldı!
'Emre Aşık'ın önünde cinsel ilişkiye girip...'
'Emre Aşık'ın önünde cinsel ilişkiye girip...'
Can Ataklı'nın Azerbaycan çıkışı olay oldu!
Can Ataklı'nın Azerbaycan çıkışı olay oldu!
Arkadaşlarıyla oynarken yılan ısırdı!
Arkadaşlarıyla oynarken yılan ısırdı!
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
26 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu
26 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Esenyurt'ta silahlı, sopalı kavga! Ölü ve yaralılar var
Esenyurt'ta silahlı, sopalı kavga! Ölü ve yaralılar var
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
Diğer Haberler
Marmaris açıklarında 87 sığınmacı kurtarıldı
Marmaris açıklarında 87 sığınmacı kurtarıldı
Muharrem İnce'den Azerbaycan'a destek mesajı
Muharrem İnce'den Azerbaycan'a destek mesajı
28 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
28 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
6 kişinin yaralandığı ambulans kazası, güvenlik kamerasında
Feci kaza! Yaralılar var
Haluk Kırcı hakkında "suçu ve suçluyu övme" soruşturmasına takipsizlik
Sözleri tepki çekmişti! Haluk Kırcı hakkında flaş karar
Abdullah Gül'den Ermenistan-Azerbaycan açıklaması
Abdullah Gül'den Ermenistan-Azerbaycan açıklaması
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.