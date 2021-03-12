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Bağcılar’da mobilya mağazası ve tekstil atölyesinin bulunduğu binada patlama: 4 yaralı

12.03.2021 18:38 | Son Güncelleme:
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Bağcılar’da mobilya mağazası ve tekstil atölyesinin bulunduğu 4 katlı binada yaşanan patlamada 4 kişi yaralandı.

Bağcılar’da mobilya mağazası ve tekstil atölyesinin bulunduğu 4 katlı binada yaşanan patlamada 4 kişi yaralandı. Patlama nedeniyle binanın yakınında bulunan rehabilitasyon merkezi kontrol amaçlı boşaltıldı.

Olay, 18.15 sıralarında Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi 969 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mobilya mağazası ve tekstil atölyesi olarak kullanılan 4 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlama sırasında binada bulunan 4 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, binanın yanındaki rehabilitasyon merkezi de kontrol amaçlı boşaltıldı. İtfaiye ekipleri patlama nedeniyle çıkan yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi alındı. İtfaiyenin soğutma çalışmalarının ardından ekipler, patlamanın nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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