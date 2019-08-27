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Bağcılar'da mühürlenen bina

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 14:13 | Son Güncelleme

Bağcılar'da mühürlenerek tahliyesine karar verilen binanın, ön rapora göre de riskli olduğu tespit edildi - Daire sakinleri eşyalarını aynı anda olmamak kaydıyla taşıyabilecek

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da mühürlenerek tahliye edilen binanın, ön rapora göre de riskli olduğu belirlendi.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fatih Mahallesi 1757 Sokak'ta bulunan 5 katlı binadan karotların alınmasıyla başlatılan incelemede ön rapor çıktı.

Bağcılar Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğünce hazırlanan rapor sonucuna göre, alınan beton örneklerinin "mukavemet değerlerinin olması gerekenin altında" olduğu ve risk taşıdığı tespit edildi.

Bu gelişmenin ardından Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Demircan Sitesi'ndeki daire sahipleriyle bir araya geldi. Yapılan görüşmeler neticesinde vatandaşların mağduriyetlerini azaltmak için eşyalarını taşımalarına karar verildi. Bina sakinlerinin eşyalarının aynı anda olmamak şartıyla tahliye edilmesi sağlanacak.

Öte yandan aynı sokakta bulunan diğer binalardan da karot örnekleri alınarak inceleme yapılacak.

Ayrıca, dairesini boşaltanlara, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kira yardımında bulunacak.

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