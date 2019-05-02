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Bağcılar'da sokak çatışmasında eve kurşunlar isabet etti; iki çocuk ölümden döndü(YENİDEN)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 23:54 | Son Güncelleme

BAĞCILAR'da iki grup arasında yaşanan ve 1 kişinin yaralandığı çatışmada kullanılan silahlardan çıkan kurşunlardan iki tanesi bir evdeki televizyona isabet etti.

Bağcılar'da sokak çatışmasında eve kurşunlar isabet etti; iki çocuk ölümden döndü(YENİDEN)

Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL,(DHA)-BAĞCILAR'da iki grup arasında yaşanan ve 1 kişinin yaralandığı çatışmada kullanılan silahlardan çıkan kurşunlardan iki tanesi bir evdeki televizyona isabet etti. O sırada evde oyun oynayan iki çocuk ölümden döndü
Olay, 22:00 sıralarında Bağcılar Demirkapı Mahallesi Asfalt Caddesi 1556. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, sokak üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Birbirleriyle çatışan gruptan 1 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen yaralı, ambulans ile hastaneye sevk edilirken polis olay yerine güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı.
Çatışan tarafların silahlarından çıkan kurşunlardan iki tanesi sokağın başında bulunan Şeref Yıldız'ın evindeki televizyona isabet etti. O sırada evde oyun oynayan 7 ve 10 yaşındaki iki çocuk ölümden döndü. Olayı duyunca evine koşan baba Şeref Yıldız, yaşananlara tepki gösterdi. Olayla ilgili açıklama yapan Şeref Yıldız, "Çocuklar televizyonda oyun oynuyordu. Dışarıda nasıl bir kovalamaca olmuş biz bilmiyoruz. İki kurşun televizyona isabet ediyor. Televizyonun görüntüsü gidiyor. Çocuk öyle fark ediyor. Annesine 'televizyona bir şey mi oldu' diye soruyor. annesi görünce fark ediyor. Ben de yakın bir yerdeydim. Telefon açtılar. Duyanlar 20'nin üzerinde silah sesi duymuş. Her şeye rağmen şükürler olsun. Çocuklarına bir şey olmadı. Bu ne ilkti ne de son olacak. Bu magandaların gerekli cezayı görmediği takdirde bu devam edecek. Benim 7 yaşındaki oğlum burada oyun oynuyordu. Ona bir şey olsaydı benim acımı kimse dindiremezdi" dedi.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
(FOTOĞRAF)

Bağcılar'da sokak çatışmasında eve kurşunlar isabet etti; iki çocuk ölümden döndü(YENİDEN)Bağcılar'da sokak çatışmasında eve kurşunlar isabet etti; iki çocuk ölümden döndü(YENİDEN)Bağcılar'da sokak çatışmasında eve kurşunlar isabet etti; iki çocuk ölümden döndü(YENİDEN)

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Bağcılar'da sokak çatışmasında eve kurşunlar isabet etti; iki çocuk ölümden döndüBağcılar'da sokak çatışmasında eve kurşunlar isabet etti; iki çocuk ölümden döndü
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