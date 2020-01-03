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  4. Bağdat Büyükelçisi dünyayı sarsan saldırının detaylarını anlattı!

Bağdat Büyükelçisi dünyayı sarsan saldırının detaylarını anlattı!

DÜNYA HABERLERİ  | 03.01.2020 10:45 | Son Güncelleme

İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesiyle ilgili ayrıntıları anlattı.

Bağdat Büyükelçisi dünyayı sarsan saldırının detaylarını anlattı!

İran devlet televizyonuna konuşan Mescidi, "Cuma gecesi, saat 01.00 civarıydı. Kasım Süleymani, Ebu Mehdi el-Mühendis ve koruma ekipleri, iki araçla Bağdat Havalimanı'ndan şehir merkezine doğru hareket halindeyken, ABD'nin füze saldırısına maruz kaldılar. İki araçta bulunan 10 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Mescidi, cenazelerin İran'a nakli için gerekli girişimlerde bulunduklarını kaydetti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Mühendis'in, Bağdat Havalimanı'na düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

KAYNAK: AA

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İRAN İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi kasım süleymani olayın ayrıntıları

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