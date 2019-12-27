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  4. Bağdat'tan kalkan uçak acil iniş yaptı

Bağdat'tan kalkan uçak acil iniş yaptı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.12.2019 14:12 | Son Güncelleme

Bağdat'tan Minsk'e giden yolcu uçağı Rusya'da acil iniş yaptı.

Bağdat'tan kalkan uçak acil iniş yaptı

Irak Airwasy'e ait, Bağdat'tan Minsk'e giden bir yolcu uçağı Rusya'nın Rostov-on-Don şehrinde acil iniş yaptı.

Ülkenin yerel saatiyle 11:15'te meydana gelen olayın teknik sorunlar nedeniyle gerçekleştiği bildirildi.

Önceki gün Rusya’nın Krasnoyarsk bölgesinde Mi-8 helikopteri sert iniş yapmış, 16 kişi yaralanmıştı.

Kazakistan'da Bek Havayolları'na ait 93 yolcu, 5 mürettebat taşıyan bir yolcu uçağı, ülkenin en büyük kenti Almatı yakınlarında düştü. Son bilgilere göre 12 kişi öldü, 60 kişi yaralandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bağdat uçak acil iniş

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