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Bağdat'ta Başbakanlık ofisine yürümek isteyen göstericilere müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 17:19 | Son Güncelleme

Bağdat'ta Başbakanlık ofisine yürümek isteyen göstericilere müdahale

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçleri Başbakanlık ofisinin bulunduğu binaya yürümek isteyen göstericilere müdahale etti.

Bağdat'ta göstericiler, başkentin merkezinde bulunan Başbakanlık ofisi yakınlarındaki Alavi Alt Geçidi girişi ile Alavi Köprüsü'nde lastikleri ateşe vererek yolu trafiğe kapattı.

Başbakanlık ofisinin bulunduğu bölgeye çok sayıda asker ve ambulans sevk edildi.

- Irak'taki gösteriler

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de tekrar başladı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde, ekim ayının başından bu yana 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler ise Irak'ta protestoların başlamasından bu yana 229 göstericinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

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