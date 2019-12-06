HABER

Bağdat'ta göstericilere açılan ateş sonucu ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 23:35 | Son Güncelleme

Bağdat'ta göstericilere açılan ateş sonucu ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta kimliği belirlenemeyen kişilerce göstericilere ateş açılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Bağdat'ta hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Tahrir Meydanı yakınlarındaki El-Hallani Meydanı karşısında bulunan ve uzun süredir protestocular tarafından kullanılan 7 katlı otopark binasına kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından ateş açıldı.

Hastane kaynakları, göstericilere açılan ateş sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini, onlarca kişinin ise yaralandığını aktardı.

- "Güvenlik güçlerinin saldırganlara müdahale etmediği" iddiası

Öte yandan görgü tanıkları, saldırıdan kısa süre önce bölgedeki elektriğin kesildiğini ve "yakında bulunmalarına rağmen güvenlik güçlerinin saldırganlara müdahale etmediğini" ileri sürdü.

- Plakasız sivil araçlardan ateş açıldı

Plakasız sivil araçlarla olay yerine gelen silahlı grubun önce otopark binasını molotofkokteyli atarak ateşe verdiği, daha sonrasında binada bulunan göstericilere ateş açtığı kaydedilmişti.

Irak makamlarından ise olaya ilişkin resmi bir açıklama yapılamadı.

PARTNERŞahan Gökbakar eşinin desteğiyle bir yılda 35 kilo verdiŞahan Gökbakar eşinin desteğiyle bir yılda 35 kilo verdi
Şehit polis organ bekleyen 6 hastaya umut olduŞehit polis organ bekleyen 6 hastaya umut oldu
Otomobilin çarptığı sansarı polis kurtardıOtomobilin çarptığı sansarı polis kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ateş açıldı Bağdat hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi ırak

En Çok Okunan Haberler

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Şarkıcı İzel 15 kilo verdi! Yeni halini görenler inanamadı

Şarkıcı İzel 15 kilo verdi! Yeni halini görenler inanamadı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

PKK'dan iki bakana suikast talimatı

PKK'dan iki bakana suikast talimatı

İki ilimizde peş peşe depremler!

İki ilimizde peş peşe depremler!

Odasına giren babası hayatının şokunu yaşadı!

Odasına giren babası hayatının şokunu yaşadı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çok acı olay! Biri 2 diğeri 3 yaşındaydı...

Çok acı olay! Biri 2 diğeri 3 yaşındaydı...

Finike'de fuhuş operasyonu: 12 tutuklama

14 adrese eş zamanlı fuhuş operasyonu!

Avcılar öldürüp kaçmıştı! İlk ifadesi ortaya çıktı

Avcılar öldürüp kaçmıştı! İlk ifadesi ortaya çıktı

Palandöken’de meşaleli sezon açılışı

Ve start verildi!

Selçuk Bayraktar paylaştı: Bayraktar AKINCI TİHA ilk kez gökyüzüyle buluştu

Heyecanlandıran paylaşım! İlk kez gökyüzüyle buluştu

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlarına Fransa uyarısı

Bakanlık'tan Fransa uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.