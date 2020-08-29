HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bağdat’taki Yeşil Bölge’ye roketli saldırılar devam ediyor

Bağdat’taki Yeşil Bölge’ye roketli saldırılar devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 22:35 | Son Güncelleme

Irak’ın başkenti Bağdat’ta yabancı misyonların yanı sıra hükümet konaklarının bulunduğu Yeşil Bölge’ye roketli saldırı düzenlendi.Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan yabancı misyonların yanı sıra hükümet konaklarının bulunduğu Yeşil Bölge’ye roketli saldırılar devam ediyor.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta yabancı misyonların yanı sıra hükümet konaklarının bulunduğu Yeşil Bölge’ye roketli saldırı düzenlendi.
Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan yabancı misyonların yanı sıra hükümet konaklarının bulunduğu Yeşil Bölge’ye roketli saldırılar devam ediyor. Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, ABD Büyükelçiliği, yabancı misyonlar ve hükümet konağının yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge’ye 1 adet katyuşa roketi düştüğü bildirildi. Roketin başkentteki el-Rasafa bölgesinden fırlatıldığı belirtilen açıklamada, Yeşil Bölge’de bulunan bir boş eve düştüğü belirtildi. Açıklamada, saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı duyuruldu.
Öte yandan ABD askerleri ve diplomatlarının bulunduğu Yeşil Bölge’ye geçen Ocak ayında İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Güçleri Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in ABD tarafından öldürülmesi ardından sık sık roketli saldırılar düzenleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karadeniz'de sıcak dakikalar! Rus uçakları peş peşe kalktıKaradeniz'de sıcak dakikalar! Rus uçakları peş peşe kalktı
Adana’da iki şahıs arasındaki tartışma kanlı bittiAdana’da iki şahıs arasındaki tartışma kanlı bitti
Duşa en uygun zaman hangisi?Duşa en uygun zaman hangisi?
En Çok Okunan Haberler
Tarihi takas! Herkes bu transferi konuşuyor!
Tarihi takas! Herkes bu transferi konuşuyor!
İl genelinde vaka sayısı 2 bini aştı! Valilik sosyal medyada kampanya başlattı
İl genelinde vaka sayısı 2 bini aştı! Valilik sosyal medyada kampanya başlattı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Ali Babacan duyurdu! Eşi ve çocuğunda da koronavirüs çıktı
Ali Babacan duyurdu! Eşi ve çocuğunda da koronavirüs çıktı
Ünlü isimden şoke eden iddia! 'Müslüm'ü Muhterem Nur öldürdü'
Ünlü isimden şoke eden iddia! 'Müslüm'ü Muhterem Nur öldürdü'
YKS'de ilk bine girdi, üniversiteye yerleşemedi
YKS'de ilk bine girdi, üniversiteye yerleşemedi
İlginizi Çekebilir
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Sosyal medyada paylaştılar! Şoke eden görüntüler
Sosyal medyada paylaştılar! Şoke eden görüntüler
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Diğer Haberler
CHP İzmir Gençlik Kolları Kongresinde arbede
CHP İzmir Gençlik Kolları Kongresinde arbede
Batman'da vahşet! Yavru köpeklerin kulaklarını kestiler
Vahşet! Yavru köpeklerin kulaklarını kestiler
İdlib’de Türk askerlerine bombalı araçla saldırı girişimi: 9 yaralı
Türk askerlerine bombalı araçla saldırı girişimi!
İran’da 4.3 büyüklüğünde deprem
İran’da 4.3 büyüklüğünde deprem
Bursa'da korkunç olay! Dedesine aşure götüren genç kız kamyonet ile duvarın arasında sıkışarak can verdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Ağrı'da dilek balonu ile yapılan evlilik teklifi yangın çıkardı
Dilek balonu ile yapılan evlilik teklifi yangın çıkardı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.