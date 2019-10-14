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Bağımlılığa karşı sporla mücadele edilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 17:12 | Son Güncelleme

Tokat'ta hayata geçirilen Spor Tokat Projesi ile gençlerin spora yönlendirilmesi hedefleniyor - Vali Ozan Balcı: - "Uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığı ile mücadele sporla olacak, çocuklar kitap okuyacak, spor yapacak"

Tokat Valisi Ozan Balcı, "Uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığı ile mücadele sporla olacak, çocuklar kitap okuyacak, spor yapacak." dedi.

Balcı, Gaziosmanpaşa Lisesinde düzenlenen "Spor Tokat" Projesi'nin Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemi eğitiminde yaptığı konuşmada, projenin geçen yıl başladığını ve çok güzel çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Bu yıl başarıyı artırmaları gerektiğine işaret eden Balcı, "Bayrağı daha ileriye taşımalıyız. Temel gayemiz aşağılık kompleksine sahip olmayan, milli ve yerli değerlerine sahip, dünyayı algılayan, ailesiyle barışık gençler yetiştirmek. İkinci hedefimiz çocuklarımızı akademik anlamda başarılı kılmak. Üçüncü hedefimiz çocuklarımıza hayal kurdurabilmektir." diye konuştu.

Balcı, çocukların akademik başarılarının yanı sıra spor ve güzel sanatlarla da uğraşmalarının önemine dikkati çekti.

Her çocuğun bir spor dalıyla uğraşmasını çok önemsediklerinin altını çizen Balcı, "Türkiye'yi gururla temsil eden sporcular yetiştireceğiz. Uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığı ile mücadele sporla olacak, çocuklar kitap okuyacak, spor yapacak. Gelecek kuşaklara sahip çıkmamız lazım. Gelecek kuşaklar için bir şeyler yapmamız lazım, emek vermemiz lazım." ifadelerini kullandı.

"Spor Tokat" Projesi'nin Türkiye'ye örnek olacağını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Sporun büyüleyici bir etkisi var. Spor ülkelerin, milletlerin aklını, zekasını ve yeteneklerini gösteren bir alan. Bizim milletimize borcumuz var. Çocuklarımızdan memleket ve millet adına sorumluyuz. Ben inanıyorum ki çocuklar Türk bayrağını dalgalandıracak, Türk milletini gururlandıracak. Spor sadece spor değildir, aynı zamanda milli birlik ve beraberliğe katkısı olan anlamlı bir iştir. Memleketin, milletin geleceğine, çocuklarına sahip çıkıyoruz. Çocukları mutlu etmeliyiz. Spor Tokat'ı önemsiyorum. Türkiye'yi başarıyla temsil edecek sporcularımız çıkacak.

Akademik başarıyı sporla ve güzel sanatlarla desteklemeliyiz. Aşkla, şevkle, yılmadan ve yılgınlık göstermeden çalışacağız."

Eğitim toplantısına kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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bağımlılık Mücadele spor Spor Tokat projesi Tokat Valisi Ozan Balcı

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