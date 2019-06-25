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Bağımsız adaydan "seçimlerin yenilenmesi" talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 16:32 | Son Güncelleme

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde 92 oy alan bağımsız aday Mehmet Ali Aydoğmuş, "kendisine verilen oyların kasıtlı olarak başka siyasi partilere kaydedildiği" iddiasıyla seçimlerin yenilenmesine yönelik itirazda bulundu

İSTANBUL (AA) - Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine bağımsız aday olarak katılan ve 92 oy alan Mehmet Ali Aydoğmuş, "kendisine verilen oyların kasıtlı olarak başka siyasi partilere kaydedildiği" iddiasıyla seçimlerin yenilenmesine yönelik itirazda bulundu.

İstanbul İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Aydoğmuş, hazırladığı dilekçeyi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gönderilmek üzere il seçim kuruluna sundu.

Dilekçesinde, seçim tekrarının demokratik ve adaletli bir karar olmadığını savunan Aydoğmuş, "Bu seçim Türkiye'mizin tarihinde kara sayfa olarak yer almıştır. İstanbul toplumu ve gelecek nesil için, demokrasimiz ve kara lekenin silinmesi için seçimin tekrarlanması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Aydoğmuş, şunları kaydetti:

"İstanbul'daki tüm sandıklarda bana verilen oyların bir kısmı, kasıtla sandık kurulları başkanları tarafından farklı siyasi partiler adına kaydedilmiş ve sandık sonuç tutanaklarına da bu şekilde geçmiştir. 39 ilçede herhangi bir sandık tutanağı ve çetelesi verilmediği gibi itiraz süresi de bildirilmemiştir. 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde aldığım oyların başka bir siyasi partiye kaydırıldığı aşikardır. Bu nedenle mağdur edilmekteyim."

Dilekçesini sunmasının ardından gazetecilere açıklama yapan Aydoğmuş, 31 Mart'ta 262 oy aldığını, bu seçimde ise aldığı oyların 92'ye düştüğünü dile getirdi.

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