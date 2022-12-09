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Bağırsak kanserinin en erken belirtisi: %89'unda görülüyor

09.12.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağırsak kanseri, diğer kanser türlerinde olduğu gibi sinsice ilerler. Bağırsak kanseri vakalarının ilk belirtileri arasında dışkı rengi değişikliği yer alıyor. İngiltere’de yapılan bir çalışmaya göre bağırsak kanseri erken belirtileri arasında yer alan dışkı rengi değişikliği vakaların %89'unda görülüyor. Ortaya çıkan istatistik dışkıda yaşanan olağandışı değişikliklere dikkat etmeniz gerektiğinin altını çiziyor.

Bağırsak kanserinin en erken belirtisi: %89'unda görülüyor

Bağırsak kanseri, kalın bağırsakta başlayan göz korkutucu bir durumu tanımlar. Tüm kanser türlerinde olduğu gibi, erken teşhis, etkili bir tedavi şansınızı önemli ölçüde artırır. Erken teşhis için bağırsak kanseri belirtilerinin farkında olmak gereklidir.

BAĞIRSAK KANSERİ ERKEN BELİRTİSİ

Bağırsak kanseri şişkinlik hissi, bağırsak alışkanlıklarında değişiklik ve karın ağrısı dahil olmak üzere birkaç farklı şekilde ortaya çıkabilse de en yaygın semptomlardan biri dışkıda kan görülmesidir. Dışkıda kan görülmesine hematokezya da denir.

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Uzmanlar, dışkıda kan sorunu daha tedavi edilebilir bir aşamada erken teşhis etme umuduyla tespit edebileceğiniz erken bir işaret olabilir diyor. Yapılan çalışmalarda bağırsak kanseri erken belirtisi arasında dışkı renk değişikliği ile beraber dışkı da kan olması da yer aldı.

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BAĞIRSAK KANSERİ BELİRTİLERİ

Bağırsak kanseri ayrıca aşırı yorgunluk, kilo kaybı ve iştah kaybı dahil olmak üzere bağırsak kanseriyle hemen ilişkilendirmeyebileceğiniz bağırsak dışı semptomlara da neden olabilir.


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