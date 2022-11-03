Bağırsak parazitlerinden korunmanın yolları

Parazitler genellikle bir bulaş (ki bu bulaş genellikle kirli sular, iyi yıkanmamış sebze meyveler ve iyi pişmemiş etlerdir) ile kişilerin vücuduna girer ve sızdıran bağırsağın olduğu, immün sistemi zayıf bağırsaklara yerleşir.

Parazitler, konakçısı olan insana yerleştikten sonra insan vücuduna hasar vermeye başlar. Diyetisyen Muhammed Şahin konu hakkında bilgiler verdi.

Parazitlerin vücuttan uzaklaştırılması için hekim desteği ile parazit dökücü ilaçların kullanımı gerekebilir. Bu tedaviye destek olması için natürel destekler de kullanılabilir ki bunlar;

Kabak Çekirdeği Yağı

Kekik Yaprağı

Greyfurt Tohumu Yağı

Siyah Ceviz

Pelin Otu

Zeytin Yaprağı

Karanfil Yağı

Antimikrobiyal özellikleri nedeniyle; Hindistancevizi Yağı ve Sarımsak

NELERDEN KAÇINILMALI?

Gerekli ilaç ve natürel tedavi ile birlikte parazitlerin temizlenmesine yönelik; şekerden, alkol, işlenmiş ürün, tam tahıllardan ve özellikle iyi pişmemiş hayvansal ürünlerden fakir bir beslenme programına geçilmesi önemlidir. Bu beslenme programının vazgeçilmezi; soğan sarımsak, kekik ve zencefil gibi antimikrobiyal baharatlar, papaya, hindistancevizi, fermente sebzelerdir.

Kolonun parazitten temizlenebilmesi için; ilaç tedavisinden sonra da en az 3-4 hafta boyunca bu beslenme düzenin devam ettirilmesi önerilir.

