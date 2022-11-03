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Bağırsak parazitlerinden korunmanın yolları

03.11.2022 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağırsak florasında sıklıkla karşılaşılan zararlı mikroorganizma parazitlerdir. En sık görünen tropikal ülke seyahatlerinin yaygınlaşması ile artan parazit enfeksiyonları kronik yorgunluk, kabızlık, ishal, kusma, göğüste bir yangı ve iştahın kaybolmasıyla semptom gösterir. Bunların yanı sıra anal bölgede kaşıntı, gece ağızdan tükürüğün dışa akması ve kronik burun ucu kaşıntısı da parazit enfeksiyonları ile ilişkilendirilebilir.

Bağırsak parazitlerinden korunmanın yolları

Parazitler genellikle bir bulaş (ki bu bulaş genellikle kirli sular, iyi yıkanmamış sebze meyveler ve iyi pişmemiş etlerdir) ile kişilerin vücuduna girer ve sızdıran bağırsağın olduğu, immün sistemi zayıf bağırsaklara yerleşir.

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Parazitler, konakçısı olan insana yerleştikten sonra insan vücuduna hasar vermeye başlar. Diyetisyen Muhammed Şahin konu hakkında bilgiler verdi.

Aranan çözüm bulundu: Günde bir bardak yeter de artar bile Aranan çözüm bulundu: Günde bir bardak yeter de artar bile

Parazitlerin vücuttan uzaklaştırılması için hekim desteği ile parazit dökücü ilaçların kullanımı gerekebilir. Bu tedaviye destek olması için natürel destekler de kullanılabilir ki bunlar;

  • Kabak Çekirdeği Yağı
  • Kekik Yaprağı
  • Greyfurt Tohumu Yağı
  • Siyah Ceviz
  • Pelin Otu
  • Zeytin Yaprağı
  • Karanfil Yağı
  • Antimikrobiyal özellikleri nedeniyle; Hindistancevizi Yağı ve Sarımsak

NELERDEN KAÇINILMALI?

Gerekli ilaç ve natürel tedavi ile birlikte parazitlerin temizlenmesine yönelik; şekerden, alkol, işlenmiş ürün, tam tahıllardan ve özellikle iyi pişmemiş hayvansal ürünlerden fakir bir beslenme programına geçilmesi önemlidir. Bu beslenme programının vazgeçilmezi; soğan sarımsak, kekik ve zencefil gibi antimikrobiyal baharatlar, papaya, hindistancevizi, fermente sebzelerdir.

Kolonun parazitten temizlenebilmesi için; ilaç tedavisinden sonra da en az 3-4 hafta boyunca bu beslenme düzenin devam ettirilmesi önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
parazit bağırsak

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