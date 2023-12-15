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    4. Bağırsakları bir gecede temizliyor! Karnı dümdüz yapan kür tarifi

    Bağırsakları bir gecede temizliyor! Karnı dümdüz yapan kür tarifi

    15.12.2023 10:25 | Son Güncelleme:
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    Bağırsak sağlığı, genel sağlığımızın temel taşlarından biridir. Bağırsakların düzenli olarak temizlenmesi, sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olabilir ve dolayısıyla genel sağlığı da olumlu yönde etkileyebilir. Bu tarif bir gecede bağırsak temizliği yaparak karnı dümdüz yapmayı sağlıyor.

    Bağırsakların temizlenmesi, genel sağlık için önemli bir konudur ve bazı kür tarifleri iddia edildiğine göre bu temizliği bir gecede gerçekleştirebilir. Karnı dümdüz yapma vaadiyle sunulan bu tarifler, bağırsakların detoksifiye edilmesi ve temizlenmesiyle dikkat çekiyor. Doğal malzemelerle hazırlanan bu kürler, sindirim sistemini düzenleme, vücuttan toksinleri atma ve bağırsakları temizleme amaçlı olduğu belirtiliyor. Ancak, herhangi bir sağlık tedavisi veya kürü uygulamadan önce bir uzmana danışmak ve tarifin sağlık üzerindeki etkilerini değerlendirmek önemlidir.

    zerdeçal2

    BİR GECEDE BAĞIRSAK TEMİZLEYEN KÜR TARİFİ

    MALZEMELER:
    3 yemek kaşığı yoğurt
    1 çay kaşığı zerdeçal
    1 çay kaşığı karbonat
    Yarım limonun suyu

    sarı karışım zencefil yoğurt2

    YAPILIŞI:
    Tüm malzemeleri sırasıyla bir kaseye ekliyoruz. Malzemeleri güzelce karıştırıyoruz.

    Bu tarifi sabah aç karnına tüketiyoruz. Bağırsaklardaki kilolarca zehri dışarıya atıyoruz.

    Dipnot: Emzirenler, gebeler, kronik hastalığı olanlar bu tarifi doktoruna danışarak kullanmalıdır.

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    zerdeçal bağırsak temizliği mon
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