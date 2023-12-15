Bağırsakları bir gecede temizliyor! Karnı dümdüz yapan kür tarifi

Bağırsakların temizlenmesi, genel sağlık için önemli bir konudur ve bazı kür tarifleri iddia edildiğine göre bu temizliği bir gecede gerçekleştirebilir. Karnı dümdüz yapma vaadiyle sunulan bu tarifler, bağırsakların detoksifiye edilmesi ve temizlenmesiyle dikkat çekiyor. Doğal malzemelerle hazırlanan bu kürler, sindirim sistemini düzenleme, vücuttan toksinleri atma ve bağırsakları temizleme amaçlı olduğu belirtiliyor. Ancak, herhangi bir sağlık tedavisi veya kürü uygulamadan önce bir uzmana danışmak ve tarifin sağlık üzerindeki etkilerini değerlendirmek önemlidir.

BİR GECEDE BAĞIRSAK TEMİZLEYEN KÜR TARİFİ

MALZEMELER:

3 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı karbonat

Yarım limonun suyu

YAPILIŞI:

Tüm malzemeleri sırasıyla bir kaseye ekliyoruz. Malzemeleri güzelce karıştırıyoruz.

Bu tarifi sabah aç karnına tüketiyoruz. Bağırsaklardaki kilolarca zehri dışarıya atıyoruz.

Dipnot: Emzirenler, gebeler, kronik hastalığı olanlar bu tarifi doktoruna danışarak kullanmalıdır.



