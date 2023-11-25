Bağışıklığınızı zırh gibi güçlendiriyor! Pancar kvass ile hastalıklara meydan okuyun

Bu kış bağışıklığımı nasıl daha iyi güçlendirebilirim diye düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Pancar kvass tarifi ile bağışıklığınızı güçlendirerek kış hastalıklarından korunabilirsiniz. İşte yapımı oldukça kolay olan pancar kvassın yapımı...

PANCAR KVASS İLE BAĞIŞIKLIĞINIZ ZIRH GİBİ OLSUN!

MALZEMELER:

1 litre kavanoz

3 adet orta boy pancar

3 çay kaşığı deniz tuzu

1 kahve fincanı yoğurt suyu / peynir altı suyu

3 diş sarımsak

1-2 adet acı biber

Su

YAPILIŞI:

-Pancarları yıkayın ve kabuklarını soyun. Dilediğiniz şekilde doğrayın.

-Kavanoza pancarları, kabuklarını soyduğunuz sarımsağı ve acı biberi ekleyin.

-Üzerine yoğurt suyunu ekleyin.

-Kavanozun üzerinde iki parmak boşluk kalacak şekilde su ile doldurun. Ağzını streç ile sıkıca kapayın.

-Güneş ışığı almayan, karanlık bir yerde mayalandırmaya bırakın. Günde iki üç defa kavanozu sallayarak karıştırın.

-Karışımı 4-7 gün sonra süzerek temiz bir cam şişe ya da kavanoza alın. Mutlaka buzdolabında saklayın.



