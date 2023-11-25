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    4. Bağışıklığınızı zırh gibi güçlendiriyor! Pancar kvass ile hastalıklara meydan okuyun

    Bağışıklığınızı zırh gibi güçlendiriyor! Pancar kvass ile hastalıklara meydan okuyun

    25.11.2023 10:04 | Son Güncelleme:
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    Fermente edilmiş gıdalar ya da içecekler, bağışıklık sistemini zırh gibi güçlendirir ve aynı zamanda sindirim sisteminizi de iyi durumda tutar. Magnezyum, fosfor, amino asitler, çok nadir olan B12 dahil olmak üzere C ve B vitaminlerini içeren pancar kvass tarifi hastalıklara meydan okumanızı sağlıyor.

    Bu kış bağışıklığımı nasıl daha iyi güçlendirebilirim diye düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Pancar kvass tarifi ile bağışıklığınızı güçlendirerek kış hastalıklarından korunabilirsiniz. İşte yapımı oldukça kolay olan pancar kvassın yapımı...

    PANCAR KVASS İLE BAĞIŞIKLIĞINIZ ZIRH GİBİ OLSUN!

    MALZEMELER:

    • 1 litre kavanoz
    • 3 adet orta boy pancar
    • 3 çay kaşığı deniz tuzu
    • 1 kahve fincanı yoğurt suyu / peynir altı suyu
    • 3 diş sarımsak
    • 1-2 adet acı biber
    • Su

    pancar kvass

    YAPILIŞI:
    -Pancarları yıkayın ve kabuklarını soyun. Dilediğiniz şekilde doğrayın.

    -Kavanoza pancarları, kabuklarını soyduğunuz sarımsağı ve acı biberi ekleyin.

    -Üzerine yoğurt suyunu ekleyin.

    -Kavanozun üzerinde iki parmak boşluk kalacak şekilde su ile doldurun. Ağzını streç ile sıkıca kapayın.

    -Güneş ışığı almayan, karanlık bir yerde mayalandırmaya bırakın. Günde iki üç defa kavanozu sallayarak karıştırın.

    -Karışımı 4-7 gün sonra süzerek temiz bir cam şişe ya da kavanoza alın. Mutlaka buzdolabında saklayın.

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