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Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu

Betül Songur Betül Songur
11.05.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücudumuzu hastalıklara karşı koruyan savunma mekanizması bağışıklık sistemimizdir. Mevsim geçişlerinde bulaşıcı hastalıklara karşı korunmak, yaygın mikrop olan alanlardan en az etki ile çıkmak için bu güçlü savunma sistemine ihtiyacımız vardır.

Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu

Bağışıklık sistemimizi güçlendirmenin en etkili 5 adımı şöyle sıralayabiliriz;

C VİTAMİNİ

Askorbik asit olarak da adlandırılan C vitamini, insan vücudunda çok önemli görevleri bulunan bir besin ögesidir. Suda çözünen vitamin türleri arasında yer alan askorbik asit vücut tarafından üretilemediğinden gereksinimin tamamı besinlerden alınmalıdır. Vücutta iyileşmeyi sağlayan bir protein olan kolajen sentezinde görev alan C vitamini yaraların iyileşmesi ile kıkırdak, kemik ve dişlerin onarımını sağlar, sağlıklarını korumaya yardımcı olur. Gıda kaynakları kivi, kırmızı / yeşil biber, kuşburnu, maydanoz, kuşkonmaz, turunçgiller ve yeşil yapraklı sebzelerdir. Ancak gıdaları saklama, hazırlama ve pişirme sırasında çok hızlı kayba uğrayabilen bir vitamindir. Takviye olarak uygun dozlarda alındığında yararlılığı daha da artan C vitamininin bazı önemli faydaları şunlardır:

  • Kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltır,
  • Kan lipidlerini dengeler,
  • Gut ataklarını önler,
  • Demir emilimini arttırır,
  • Bağışıklık sistemini güçlendirir ve pişirme sırasında çok hızlı kayba uğrayabilen bir vitamindir. Takviye olarak uygun dozlarda alındığında yararlılığı daha da artan C vitamininin bazı önemli faydaları şunlardır:

ÇİNKO

Bağışıklık sistemi dahil olmak üzere vücudumuzda önemli birçok görevi olan bir mineraldir. Çinko minerali insan vücudunda daha çok kas, göz, böbrek ve karaciğerlerde faaliyet gösterir.  Bu minerali dışardan yani besinlerden temin ederiz.

Vücutta 300 enzimin çalışabilmesi için gerekli olan çinkonun bağırsaklardan emilebilmesi için pankreas organımızla birlikte hareket etmesi gerekir

Çinko viral enfeksiyona karşı oluşturulan savunma sisteminde hayati önem taşır. Yeterli alınmaması durumunda vücutta enfeksiyonun artmasına neden olabiliyor.

Çinkonun başlıca yararları şunlardır;

  • Çinko bağışıklık sistemini güçlendirerek sık sık hastalanmaları önler,
  • Vücutta meydana gelen yaralanmaların çabuk iyileşmesini sağlar,
  • Özellikle çocukların ishal olmasına neden olan bakterileri çinko minareli yok eder,
  • Saç diplerinin beslenmesini sağlayarak saç dökülmesi, kepeklenme, saç tellerinin kopmaması için çinko mineraline ihtiyaç duyarız,
  • Sivilce ve akne lekelerinin yok edilmesi ve hücrelerin yenilenmesi kısaca cilt sağlığımız için çinko olmazsa olmaz minerallerin başında gelir,
  • Anne karnındaki bebeğin gelişiminde rol oynar.

BETA GLUKAN

Beta glukan, tahıl ve mantarlardan ya da türevlerinden elde edilebilen, daha çok meyve, yulaf, arpa, baklagillerde bulunan, ekmek mayasından da elde edilebilir bir polisakkarittir.

Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde önemli rol alan bir başka bileşendir. Yararlı etkilerin ortaya çıkabilmesi ve vücut tarafından kullanılabilmesi için saflaştırlması gerekmektedir. Sağlıklı beslenmenin temel yapısını oluşturan madde olup dengeli ve sürekli kullanıldığında insan sağlığına faydalıdır.

Beta glukan faydalarını maddeler halinde sıralayacak olursak;

  • Birçok enfeksiyonu önleyici kaliteli besin içeriği barındırır. Çeşitli enfeksiyon hastalıklarına yakalanma olasılığımızı azaltır ve vücudumuza direnç katar.
  • Başta kolon kanseri olmak üzere diğer kanser çeşitlerini de bir miktar azaltır.
  • Beta glukan, tüketen bireylerin kan şeker seviyesi üst düzeye çıkmaz yani bu seviyeyi düşürür
  • Kan şeker seviyesini düzenleyen beta glulan, obezite ya da obeziteye neden olabilecek beden kitle indeksini önler, sağlıklı fit bir yaşamın temelini oluşturur.
  • Bağışıklık sisteminizi korumamıza ve güçlendirmemize yardımcı olur. Bağışıklık sistemi virüs ve bakteriler üzerine etkili olduğu için beta glukan tükettiğimizde bakteri ve virüs miktarında azalmalar meydana gelir.

PROPOLİS

Propolis arıların yaprak tomurcuklarından, çiçeklerden ve diğer bitkilerden topladıkları ve salgıladıkları bir sıvıyla beraber balmumu ve reçine benzeri bir yapıya kavuşan bir maddedir. En basit haliyle arıların ağaçlardan elde ettiği bir tür reçine diyebiliriz. Antioksidan etkisi nar suyu ile kıyaslandığında neredeyse 80 kat daha fazla olan propolis virüs ve bakterilere karşı oldukça güçlü bir kalkan görevi görmekte. Düzenli tüketildiğinde hastalık sıklığını azaltmaya yardımcı olur.

Propolis B1, B2, C ve E vitamini bakımından son derece zengin bir madde. Aynı zamanda bünyesinde demir, kalsiyum, magnezyum, çinko ve bakır gibi maddeleri de barındırıyor.

Propolis’in bir diğer özelliği de antibakteriyel oluşu. Propolis’in bakteri, mantar, virüs ve diğer mikroorganizmalara karşı dirençli olduğunu gösteren birçok bilimsel araştırma yapıldı. Bu araştırmalar sırasında yapılan testler Propolis ekstraktlarının mikroorganizmalar üzerinde kontrol sağladığını gösteriyor.

KUŞBURNU EKSTRESİ

Kuşburnu zengin C vitamini kaynağı olduğu için bağışıklık sistemini destekleyerek; özellikle kış aylarında soğuk algınlığı ve gribe karşı etkilidir. Ek olarak sıklıkla karşılaşılan demir eksikliği, kansızlık gibi durumlarda da mutlaka beslenmeye dahil edilmeli.

Sağlığa faydaları arasında romatoid artrit semptomlarını azaltma, solunum koşullarını hafifletme, kanseri önleme, kolesterolü düşürme, diyabeti yönetme, idrara çıkmayı arttırma, sindirimi düzenleme, bağışıklık sistemini arttırma, kan dolaşımını arttırma ve daha güçlü kemikler inşa etmesine yardım etme yetenekleri bulunur..

Bu nedenle eczanelerde tek tablet içinde özellikle beta glukan (1,3) – (1,6) başta olmak üzere Vitamin C, propolis, çinko ve kuşburnu ekstresi içeren ürünler olduğunu belirtmek isteriz. Takviye edici gıdaları doktor ve eczacınıza danışarak almanızı öneririz.

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Bağışıklık sistemini güçlendirmenin 5 yoluBağışıklık sistemini güçlendirmenin 5 yolu
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Anahtar Kelimeler:
Bağışıklık Sistemi
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