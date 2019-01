Bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolları nelerdir?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Seda Demetgül, soğuk algınlığı, grip, nezle gibi hastalıkların görüldüğü soğuk kış günlerinde bağışıklık sistemini güçlendirecek tavsiyelerde bulundu.

Her öğünde bağışıklığı güçlendirmek için karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve minerallerin yeterli bir şekilde tüketilmesi gerektiğini belirten Medical Park Ordu Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Seda Demetgül, antioksidan vitamin ve mineral çeşitlerinden de mutlaka alınması gerektiğini belirtti. Demetgül, “Mutlaka günlük beslenmemizde antioksidanlara yer vermeliyiz. Antioksidan vitaminlere baktığımızda A, C, E vitaminlerini söyleyebiliriz. Antioksidan vitamin ve minerallerden zengin besinlere ise portakal, mandalina, greyfurt, limon, çilek, kivi, maydanoz, yeşil sivri biber, karnabahar ve brokoli örnek verilebilmektedir” dedi.

C VİTAMİNİ TÜKETİMİNE DİKKAT

Antioksidan vitamin denildiğinde akla C vitamini geldiğini, hasta olacak gibi olunduğunda hemen C vitamininden zengin besinler tüketilmesi önerildiğine dikkat çeken Demetgül, “Ancak bunu doğru yapmak gerekir. Sebze ve meyveler, kesme, soyma, ezilme, kurutma işlemlerine maruz kaldığında C vitaminini kaybeder. Antioksidan etkinliği de böylece azalır. Ayrıca besinler suda pişirilirken vitamin suya geçer. Peki, ne yapmalıyız? Özellikle kabuklu tüketebildiğimiz besinleri bütün halinde yiyebiliriz, yeşil sebzeleri kesici araçlar kullanarak değil de ellerimizle bölebiliriz. Bu şekilde vitamin kaybını daha aza indiririz” ifadelerini kullandı.