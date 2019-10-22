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Bağışlanan organları hastalara umut olacak

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.10.2019 17:55 | Son Güncelleme

Karabük’te beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan organları hastalara umut olacak.Zonguldak’ta ikamet eden Erdoğan İnamoğlu’nun (52), Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nden beyin kanaması teşhisiyle 16 Ekim’de sevk edilerek geldiği Karabük Özel MEDİKAR Hastanesinde, yoğun bakımda kaldığı süre zarfınca doktorların tüm müdahalesine rağmen beyin ölümü gerçekleşti.MEDİKAR Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr.

Karabük’te beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan organları hastalara umut olacak.
Zonguldak’ta ikamet eden Erdoğan İnamoğlu’nun (52), Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nden beyin kanaması teşhisiyle 16 Ekim’de sevk edilerek geldiği Karabük Özel MEDİKAR Hastanesinde, yoğun bakımda kaldığı süre zarfınca doktorların tüm müdahalesine rağmen beyin ölümü gerçekleşti.
MEDİKAR Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Alper İynem tarafından hastanın ailesi ile yapılan görüşme sonucunda İnamoğlu’nun organları bağışlandı. Özel MEDİKAR Hastanesinin koordinasyonluğunda, Ulusal Organ Bağış Koordinatörlüğü ile iletişime geçilerek gelen ekipler tarafından İnamoğlu’nun uygun bulunan organlarından, 2 korneası ve karaciğeri alındı. İnamoğlu’nun alınan organları uygun hastalara nakledilmek üzere Eskişehir’e gönderildi.
Özel MEDİKAR Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gürol Şahin, "Erdoğan İnamoğlu’nun ailesinin organ bağışını kabul etmesinin ardından, organların ihtiyaç sahiplerine ulaşması adına gerekli prosedürleri zaman kaybetmeden başlattık. Ailenin bu davranışı herkese örnek olmalı. Organ bağışı konusunda bilinç artmalı. Özel MEDİKAR Hastanesi olarak bu bilinci arttırmak ve organ bekleyen hastalara umut olabilmek adına her zaman elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Erdoğan İnamoğlu’nun, beyin ölümünün gerçekleşmesiyle de ailesi tarafından organları bağışlandı ve organ bekleyen hastalara gönderildi. İnamoğlu ailesine bu fedakar ve bilinçli davranışları için teşekkür eder, Erdoğan İnamoğlu’na Allah’tan rahmet kederli ailesine baş sağlığı diliyorum" dedi.

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