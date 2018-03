Bağlanma korkusu mu sorumluluk alamamak mı?

Yetişkinlikte yaşanan travmalar bazen ilişkisel kayıplar sebebi ile olabiliyor. İnsanlar artık birilerine güvenmemeye başlıyorlar ve sonra terk edilebileceklerine inanıyorlar. Ancak günümüzdeki problem insanların her ayrılığı büyük bir travma gibi atlatması. Burada da narsisistik kırılganlıklar devreye giriyor. Gerçek olan şu ki insanlar hayatımıza girerler ve çıkarlar. Hayatımızdan her çıkana karşı bu kadar öfke duymak incinebilir olmak narsisistik kırılganlıktan kaynaklanıyor. Her ayrılığın travmatik etkisi yoktur. İnsanlar bir kere birilerinden ayrıldılar diye de bir sonra ki ilişkilerinde bağlanma korkusu yaşamazlar.

Günümüzde sosyal medyanın yaygınlaşması ile insanların görsel haz yaşama isteklerinde önemli bir artış oldu. Bu da birçok kişinin istek ve arzularının şekil değiştirmesine yol açtı. Daha kolay elde edilebilirlik, yeni ilişki kurabilme de ki kolaylık, farklı fantezi arayışları gibi birçok faktör sonucunda birçok kişi ilişki sorumluluğu almak istememekte hatta evlenme yaşlarını bile mümkün olduğu kadar uzatmaya başladı. Ne kadar çok şey yaşarsam o kadar hazır olurum düşüncesi ile farklı insanlar tanımaya başlamak bu tanıma sürecinin de kendi içerisinde bir bağımlı olma hali getirdiğinin farkına varamamak. Ne kadar insan tanıdıkça o kadar yeni birilerini tanımaya ihtiyaç duymak, başka birinin hikayesini merak etmeye başlamak, çoğu zaman bu bağımlılık cinsel ilişki yaşama isteğinden de bağımsız olarak gelişmeye başladı. Bu yüzden bağlanma korkusu yaşamayan insanlar ilişki sorumluluğu almak istememelerinin ardına bu korkuyu ön plana çıkarıp kendilerini haklı gösterme eğilimlerine gitmeye başladılar. Hangisinin gerçek bir bağlanma korkusu olduğunu ve hangisinin nitelikli bir ilişki yaşamaktan korkmak olduğunun ayırımına varamamaya başladılar. Bu ayırıma varabilmekte üstelik ilişki yaşarken duygulardan arınmış bir şekilde düşünülmediği için de çok zor olmaktadır. Ayırımına varmaya en iyi partnerinizin davranışları yardımcı olacaktır.