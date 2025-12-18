KADIN

Evde nem ve küf sorununa ekonomik 2 doğal yöntem

Soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte evlerde nem, buğulanma ve küf sorunu yeniden gündeme geldi. Özellikle kış aylarında artan nem oranı hem yaşam konforunu düşürüyor hem de sağlık açısından risk oluşturuyor. Uzmanlar ise bu soruna karşı pahalı nem alma cihazları yerine, evde kolayca uygulanabilecek doğal ve ekonomik bir yönteme dikkat çekti.

Sedef Karatay

Soğuk havaların bastırmasıyla birlikte birçok evde aynı sorun yeniden ortaya çıkıyor: Nem, buğulu camlar ve küf lekeleri. Özellikle mutfak ve banyolarda yoğunlaşan bu durum hem evin havasını bozuyor hem de sağlık açısından risk oluşturuyor. Uzmanlara göre ise çözüm, pahalı cihazlarda değil; mutfakta bulunan iki basit malzemede saklı.

KIŞ AYLARINDA NEM NEDEN ARTIYOR?

Kışın pencerelerin daha az açılması, yemek pişirme sırasında çıkan buhar ve sıcak duşlar ev içindeki nem oranını hızla yükseltiyor. Nemli hava soğuk cam yüzeylerle temas ettiğinde ise buğulanma kaçınılmaz oluyor. Zamanla bu durum, pencere kenarlarında ve duvar köşelerinde küf oluşumuna zemin hazırlıyor.

PAHALI NEM ALICILARA DOĞAL ALTERNATİF

Piyasada satılan nem alma cihazları ve tek kullanımlık ürünler her ne kadar pratik görünse de hem maliyetli olabiliyor hem de sürekli kullanım gerektiriyor. Bu nedenle son dönemde, eskiden beri bilinen doğal bir yöntem yeniden gündeme geldi: Tuz ve defne yaprağı karışımı.

'TUZ' DOĞAL BİR NEM MIKNATISI

Sofra tuzu ya da kaya tuzu, havadaki fazla nemi çekme özelliğiyle biliniyor. Pencere pervazına ya da nemin yoğun olduğu köşelere yerleştirilen bir kase tuz, ortamda biriken nemin azalmasına yardımcı oluyor. Bu sayede camlardaki yoğuşma da gözle görülür şekilde düşüyor.

TUZU KONTROL ETMEYİ UNUTMAYIN

Tuz, nemi emdikçe ıslanıyor ve etkisini kaybediyor. Uzmanlar, haftada bir tuzun kontrol edilmesini öneriyor. Nemle doygun hale gelen tuz atılmak zorunda değil; fırında ya da güneşte kurutularak tekrar kullanılabilir.

DEFNE YAPRAĞI KÜFE KARŞI KALKAN OLUYOR

Karışımın etkisini artırmak için kaseye birkaç adet ezilmiş defne yaprağı eklenmesi tavsiye ediliyor. Defne yaprağında bulunan doğal bileşenler, küf ve mantar oluşumunu baskılayıcı etki gösteriyor. Aynı zamanda ortama hafif ve ferah bir koku yayılmasına da katkı sağlıyor.

DAHA KURU VE SAĞLIKLI BİR EV MÜMKÜN

Tuz ve defne yaprağıyla hazırlanan bu basit yöntem, düzenli uygulandığında evin havasını daha kuru ve sağlıklı hale getirmeyi amaçlıyor. Özellikle kış aylarında nem ve küf problemi yaşayan evler için pratik, ekonomik ve doğal bir çözüm olarak öne çıkıyor.

