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Bahamalar’da bin 300 kişiden haber alınamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 13:19 | Son Güncelleme

Dorian Kasırgasının kasıp kavurduğu Bahamalar’daki kayıp sayısı bin 300 olarak açıklandı.Kategori 5 seviyesinde vurduğu Bahamalar’da büyük yıkıma neden olan Dorian kasırgası nedeniyle binlerce kişiden halen haber alınamıyor.

Dorian Kasırgasının kasıp kavurduğu Bahamalar’daki kayıp sayısı bin 300 olarak açıklandı.
Kategori 5 seviyesinde vurduğu Bahamalar’da büyük yıkıma neden olan Dorian kasırgası nedeniyle binlerce kişiden halen haber alınamıyor. Bahamalar Ulusal Acil Durum Yönetimi Ajansı (NEMA), en az 50 kişinin hayatını kaybettiği kasırga nedeniyle bin 300 kişiden haber alınamadığını açıkladı. Geçtiğimiz hafta açıklanan 2 bin 500 olan kayıp sayısında düşüş olduğu açıklanırken, NEMA sayılardaki düşüşün kayıp isimlerin sığınaklardaki gösterilmesinden sonra geldiğini söyledi.
Yetkililer, kasırgada 50 kişinin hayatını kaybettiğini ancak bu sayısının artmasından endişe ediyor.
Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis gerçekleştirdiği Ulusa Sesleniş konuşmasında hükümetin can kayıpları konusunda şeffaf olacağını ve bilgilendirmeleri zamanında yapacağını söyledi. Polis komiseri Anthony Ferguson, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ancak sürecin yavaş bir şekilde ilerlediğini kaydetti.
Bölgeyi bugüne kadar vuran en büyük kasırga olarak kayıtlara geçen Dorian kasırgası sonucunda binlerce kişinin de evsiz kalmasının ardından Bahamalar’a çeşitli ülkelere yardım gelmişti. ABD yönetimi de Bahamalar’a yaklaşık 4 milyon dolarlık yeni insani yardımda bulunulacağını duyurdu. Dün açıklama yapan ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı, maddi yardımın kasırgadan etkilenen bölgelerindeki halka barınak, yiyecek, ilaç ve su temini için harcanacağını bildirdi.

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