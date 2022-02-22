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Bahar gelmeden detoks sularıyla hafiflemeniz mümkün!

22.02.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış aylarında yemek ve tatlı tüketimine daha yatkın olabilirsiniz. Böyle durumlarda ağırlaşıp üstünüze bir yük çökmüş hissi etrafınızı sarıyor mu? Detoks suları, tam da böyle zamanlar için yardımınıza koşuyor. Birbirinden yararlı meyve ve sebzelerle kolayca detoks suları hazırlayıp rahatlama ve hafiflik hissedebilirsiniz. İşte sizi zinde tutacak detoks suyu tarifleri!

Bahar gelmeden detoks sularıyla hafiflemeniz mümkün!

Vücut çok fazla katı gıda tüketip sindirdiği zaman bir süre sonra yoruluyor ve ağırlaşıyor. Detoks suları, vücuttaki tüm toksinlerin atılmasına ve metabolizmanın hızlanmasına yardımcı oluyor. Vücudunuza yapacağınız en büyük iyiliklerden biri, düzenli olarak detoks sularını tüketmek olacak. Kilo verdirici, yağ yakıcı ve tatlı isteğini giderici gibi birçok farklı özelliği olan suları evinizde kolayca yapıp tazelenebilirsiniz. Gelin birlikte birbirinden lezzetli 5 farklı detoks tarifini inceleyelim.

TARÇINLI DETOKS SUYU

MALZEMELER

  • 1 adet orta boy elma

  • Orta boy yarım limon

  • 1 adet çubuk tarçın

  • 1 litre su

HAZIRLANIŞI

  • Orta boy elmayı ve yarım limonu iyice yıkayıp dilimleyin.

  • 1 litre suyun içine çubuk tarçını, elma ve limon dilimlerini atıp karıştırın.

  • Kapağını kapatıp en az 4-5 saat bekleyin. Ardından içebilirsiniz.

YEŞİL DETOKS SUYU

MALZEMELER

  • 1 adet yeşil elma

  • 1 adet salatalık

  • 8-10 yaprak ıspanak

  • 1 dilim ananas

  • Yarım limon suyu

  • Bir parça taze zencefil

HAZIRLANIŞI

  • Tüm malzemeleri akışkan bir kıvam alana kadar blenderdan geçirin.

  • İsterseniz buz ve taze nane yaprakları ekleyerek servis edebilirsiniz.

KIRMIZI DETOKS SUYU

MALZEMELER

  • 1 adet orta boy nar

  • 1 adet kırmızı pancar

  • 1 adet havuç

  • 6-7 adet dondurulmuş çilek

  • 1 şişe maden suyu

HAZIRLANIŞI

  • Narı ayıklayın ve rondo kabına koyun. Çekirdeklerinden rahatsız olursanız suyunu da kullanabilirsiniz.

  • Pancarı, çileği ve havucu iyice yıkayıp küçük parçalar şeklinde doğradıktan sonra narların üzerine ekleyin.

  • Son olarak 1 şişe maden suyunu da dökün.

  • Tüm malzemeleri 4-5 dakika boyunca rondodan geçirin. Ardından afiyetle için.

KARIŞIK MEYVELİ DETOKS SUYU

MALZEMELER

  • 1 adet greyfurt

  • 1 adet armut

  • 1 avuç ahududu

  • 1 avuç yaban mersini

  • 1 adet misket limon

  • 3-4 yaprak taze nane

  • 2 litre su

HAZIRLANIŞI

  • Bütün malzemeleri bol suyla yıkayıp greyfurtu, armudu ve misket limonu küçük parçalara ayırın.

  • 2 litre suyun içine bütün malzemeleri atıp karıştırın.

  • En az 1-2 saat kadar dinlendirdikten sonra tüketebilirsiniz.

NANELİ DETOKS SUYU

MALZEMELER

  • 1 büyük dilim karpuz

  • 3-4 adet çilek

  • 6 yaprak taze nane

  • 1 litre su

HAZIRLANIŞI

  • Karpuzu küp küp dilimleyin.

  • Çilekleri ortadan ikiye bölün.

  • Nane yapraklarını hafifçe ezin.

  • Bütün malzemeleri 1 litre suyun içinde karıştırıp 2 saat bekletin. Sonrasında tüketebilirsiniz.

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