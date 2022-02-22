Bahar gelmeden detoks sularıyla hafiflemeniz mümkün!

Vücut çok fazla katı gıda tüketip sindirdiği zaman bir süre sonra yoruluyor ve ağırlaşıyor. Detoks suları, vücuttaki tüm toksinlerin atılmasına ve metabolizmanın hızlanmasına yardımcı oluyor. Vücudunuza yapacağınız en büyük iyiliklerden biri, düzenli olarak detoks sularını tüketmek olacak. Kilo verdirici, yağ yakıcı ve tatlı isteğini giderici gibi birçok farklı özelliği olan suları evinizde kolayca yapıp tazelenebilirsiniz. Gelin birlikte birbirinden lezzetli 5 farklı detoks tarifini inceleyelim.
MALZEMELER
1 adet orta boy elma
Orta boy yarım limon
1 adet çubuk tarçın
HAZIRLANIŞI
Orta boy elmayı ve yarım limonu iyice yıkayıp dilimleyin.
1 litre suyun içine çubuk tarçını, elma ve limon dilimlerini atıp karıştırın.
MALZEMELER
1 adet yeşil elma
1 adet salatalık
8-10 yaprak ıspanak
1 dilim ananas
Yarım limon suyu
HAZIRLANIŞI
Tüm malzemeleri akışkan bir kıvam alana kadar blenderdan geçirin.
MALZEMELER
1 adet orta boy nar
1 adet kırmızı pancar
1 adet havuç
6-7 adet dondurulmuş çilek
HAZIRLANIŞI
Narı ayıklayın ve rondo kabına koyun. Çekirdeklerinden rahatsız olursanız suyunu da kullanabilirsiniz.
Pancarı, çileği ve havucu iyice yıkayıp küçük parçalar şeklinde doğradıktan sonra narların üzerine ekleyin.
Son olarak 1 şişe maden suyunu da dökün.
MALZEMELER
1 adet greyfurt
1 adet armut
1 avuç ahududu
1 avuç yaban mersini
1 adet misket limon
3-4 yaprak taze nane
HAZIRLANIŞI
Bütün malzemeleri bol suyla yıkayıp greyfurtu, armudu ve misket limonu küçük parçalara ayırın.
2 litre suyun içine bütün malzemeleri atıp karıştırın.
MALZEMELER
1 büyük dilim karpuz
3-4 adet çilek
6 yaprak taze nane
HAZIRLANIŞI
Karpuzu küp küp dilimleyin.
Çilekleri ortadan ikiye bölün.
Nane yapraklarını hafifçe ezin.
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