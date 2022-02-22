Bahar gelmeden detoks sularıyla hafiflemeniz mümkün!

Vücut çok fazla katı gıda tüketip sindirdiği zaman bir süre sonra yoruluyor ve ağırlaşıyor. Detoks suları, vücuttaki tüm toksinlerin atılmasına ve metabolizmanın hızlanmasına yardımcı oluyor. Vücudunuza yapacağınız en büyük iyiliklerden biri, düzenli olarak detoks sularını tüketmek olacak. Kilo verdirici, yağ yakıcı ve tatlı isteğini giderici gibi birçok farklı özelliği olan suları evinizde kolayca yapıp tazelenebilirsiniz. Gelin birlikte birbirinden lezzetli 5 farklı detoks tarifini inceleyelim.

TARÇINLI DETOKS SUYU

MALZEMELER

1 adet orta boy elma

Orta boy yarım limon

1 adet çubuk tarçın

1 litre su

HAZIRLANIŞI

Orta boy elmayı ve yarım limonu iyice yıkayıp dilimleyin.

1 litre suyun içine çubuk tarçını, elma ve limon dilimlerini atıp karıştırın.

Kapağını kapatıp en az 4-5 saat bekleyin. Ardından içebilirsiniz.

YEŞİL DETOKS SUYU

MALZEMELER

1 adet yeşil elma

1 adet salatalık

8-10 yaprak ıspanak

1 dilim ananas

Yarım limon suyu

Bir parça taze zencefil

HAZIRLANIŞI

Tüm malzemeleri akışkan bir kıvam alana kadar blenderdan geçirin.

İsterseniz buz ve taze nane yaprakları ekleyerek servis edebilirsiniz.

KIRMIZI DETOKS SUYU

MALZEMELER

1 adet orta boy nar

1 adet kırmızı pancar

1 adet havuç

6-7 adet dondurulmuş çilek

1 şişe maden suyu

HAZIRLANIŞI

Narı ayıklayın ve rondo kabına koyun. Çekirdeklerinden rahatsız olursanız suyunu da kullanabilirsiniz.

Pancarı, çileği ve havucu iyice yıkayıp küçük parçalar şeklinde doğradıktan sonra narların üzerine ekleyin.

Son olarak 1 şişe maden suyunu da dökün.

Tüm malzemeleri 4-5 dakika boyunca rondodan geçirin. Ardından afiyetle için.

KARIŞIK MEYVELİ DETOKS SUYU

MALZEMELER

1 adet greyfurt

1 adet armut

1 avuç ahududu

1 avuç yaban mersini

1 adet misket limon

3-4 yaprak taze nane

2 litre su

HAZIRLANIŞI

Bütün malzemeleri bol suyla yıkayıp greyfurtu, armudu ve misket limonu küçük parçalara ayırın.

2 litre suyun içine bütün malzemeleri atıp karıştırın.

En az 1-2 saat kadar dinlendirdikten sonra tüketebilirsiniz.

NANELİ DETOKS SUYU

MALZEMELER

1 büyük dilim karpuz

3-4 adet çilek

6 yaprak taze nane

1 litre su

HAZIRLANIŞI