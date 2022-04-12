Bahar mevsimi yaklaşırken temizliğe girişenler için yardımcı ürünler

Sağlıklı, güzel, pozitif enerjiyle dolu bir ev için temizliğini düzgün şekilde ve doğru ürünlerle yapmak önemli. Uzun ve yorucu bahar temizliğini kolay hâle getirmekse hiç zor değil. Daha az enerji harcayıp zamandan tasarruf etmek istiyorsanız temizlik için kullanacağınız ürünleri iyi seçmelisiniz. Hangi ürünleri seçeceğinize karar veremiyorsanız merek etmeyin, sizler için araştırdığımız ürünlere göz atarak ihtiyacınız olanları kolayca bulabilirsiniz! Haydi, o hâlde vakit kaybetmeden başlayalım!

1. Kompakt tasarımıyla yer kaplamayan Hoover H-FREE Şarjlı Dikey Süpürge

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Bahar temizliği dip köşe yapıldığı için yorucu olabilir. İşinizi kolaylaştıracak ürün arayışındaysanız Hoover H-FREE Şarjlı Dikey Süpürge'yi tercih edebilirsiniz. Kablosuz tasarımı sayesinde süpürge rahat hareket imkânı veriyor. 40 dakika çalışma süresi bulunan süpürge, bütün evi kolayca temizlemenizi sağlıyor. 0.9 litre toz haznesiyle tek seferde daha geniş alanı süpürmenize yardımcı oluyor. Hafif tasarımıyla süpürme işlemeni rahat hâle getiriyor. Farklı başlıkları sayesinde tüm yüzeylerde derinlemesine temizlik yapabilirsiniz. Güçlü çekim gücüyle evinizi tozdan ve kirden mükemmel şekilde arındıran süpürgeyle hijyenin keyfini çıkarın!

2. Ulaşılması zor alanları kolayca temizleyen Magazadanal Toz Alma Aparatı

Bahar temizliği yaparken sizi en çok zorlayan işlerin başında toz alma geliyor. Özellikle dar ya da ulaşılması zor yerlerin tozunu almak yorucu olabilir. Magazadanal Toz Alma Aparatı, özel tasarımı sayesinde dar ve ulaşılması zor alanlara kolayca erişmenizi sağlayarak sizi bu dertten kurtarıyor. Mikrofiber beziyle tozları kendine çeken ürün, tozların havaya karışmasını ve tozun diğer yüzeylere dağılmasını engelliyor. Böylece derinlemesine temizlik sunuyor. Geniş yüzeyiyle tek seferde daha fazla alanı temizlemenizi sağlayarak emekten ve zamandan tasarruf etmenize yardım ediyor.

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3. Su sıçratmayan özelliğiyle Vileda Temizlik Seti

Özel kova tasarımına sahip Vileda Temizlik Seti, pedallı özelliğiyle sıkma işlemini kolay hâle getiriyor. Üçgen yapısı sayesinde paspas, köşe gibi ulaşılması zorlu alanlara rahatça erişerek temizlik süresini kısaltıyor. Yumuşak mikrofiber paspas, laminant gibi hassas yüzeyleri çizmeden derinlemesine temizliyor. 360 derece dönebilen esnek başlığı ise rahat hareket imkânı veriyor. Su sıçratmayan tasarımı sayesinde ahşap alanların fazla ıslanmasını engelliyor. 130 cm kadar uzayabilen teleskopik sap kısmını kendi boyunuza uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Yüksek kaliteli malzemesiyle uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanım sunuyor.

4. Mükemmel temizlik sunan LFTS Cam Silme Robotu

LFTS Cam Silme Robotu, yapay zekâ teknolojisiyle pencerenin çerçevesini ve engellerini algılıyor. Bu sayede doğru temizlik yapmak için kendine rota çiziyor. Üç temizleme programı bulunan ürün, ihtiyacınıza uygun olanı seçmenize olanak veriyor. Kumanda özelliğiyle cihazı uzaktan rahatça kontrol edebilirsiniz. 60 kPa'ya kadar vakum kapasitesiyle 2.6 kg ağırlığı kaldırabiliyor. Alt kısmı tamamen temizlik bezinden oluşan tasarımıyla cam üzerindeki yağı ve kiri etkili şekilde temizliyor. Bu sayede emek ve zaman harcamadan ayna gibi camlara sahip olabilirsiniz. Güvenlik ipi sayesinde ürün düşme durumunda zarar görmüyor. 67 dB ses seviyesiyle gürültüye neden olmuyor.

5. Enerji tasarrufu sağlayan Fakir Deluxe Halı Yıkama Makinesi

Bahar temizliği yaparken halıları yıkatmaya vermek hem masraflı oluyor hem halının size geri dönmesi uzun sürüyor. 1600 watt motor gücüne sahip Fakir Deluxe Halı Yıkama Makinesi'yle halılarınızı kısa sürede temizleyebilir, zamandan ve paradan tasarruf edebilirsiniz. Ayrıca ürün %40 enerji tasarrufu sağlıyor. Ses düşürücü özelliğiyle yıkama sırasında makinenin sesinden rahatsız olmanızı engelliyor. 22 litre kirli su tankı ve 4.3 litre temiz su tankı sayesinde tek seferde daha fazla alanı temizlemenizi sağlıyor. Otomatik kablo sarıcı sayesinde makineyle işiniz bittiğinde kabloyu hızlıca sarabilir ve dağınık görünmesini önleyebilirsiniz. Makineyi aynı zamanda koltuk yıkamak için de tercih edebilirsiniz.

6. Evinizi her daim temiz tutan Roborock S5 Akıllı Robot Süpürge

Özel kir algılama sensörüne sahip Roborock S5 Akıllı Robot Süpürge, halıdaki toz ve kiri derinlemesine temizliyor. Sıvı tankı bulunan ürün, ahşap yüzeyleri ıslak şekilde temizleyerek inatçı kirleri ve lekeleri kolayca çıkarıyor. Gerçek zamanlı harita özelliğiyle bulunduğu ortamı haritalandırıyor. Bu sayede etrafa çarpmayarak zarar görmesini önlüyor. Oda seçme özelliğiyle sadece belirlediğiniz odaları temizliyor. 460 ml toz ve 290 ml su deposuyla tek seferde daha geniş alanı temizliyor. 5200 mAh pili sayesinde 2.5 saat aralıksız olarak çalışıyor. Ürün 350 m2 alanı temizlemek için uygun.

7. Bakterilerden arındıran Polti Vaporetto Buharlı Temizleyici

Bahar temizliği için hazırlık yapıyorsanız Polti Vaporetto Buharlı Temizleyici'ye sahip olmalısınız. 1300 watt gücüyle yüzeydeki bakteri ve kirleri mükemmel şekilde temizleyerek derinlemesine hijyen sağlıyor. 30 saniyede ısınan ürünün buhar ayarı sayesinde yüzeyin kir yoğunluğuna uygun olarak buhar seviyesini yükseltip alçaltabilirsiniz. Su ile yüzeyleri temizleyen buharlı temizleyici, deterjana ihtiyaç duymuyor. Yüzeydeki bakterilerin %99.9'unu yok ediyor. Çeşitli başlıkları sayesinde farklı yüzeyleri kirden arındırmanıza olanak sağlıyor. İnce tasarımıyla kullanılmadığı zamanlarda fazla yer kaplamıyor.

8. Kurumuş yağları yok eden BOSCH Fırın Temizleyici Jel

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Bahar temizliğinde sizi en çok zorlayan yerler arasında fırın temizliği geliyor. Yanmış yağlar daha fazla zaman ve emek harcamanıza neden oluyor. BOSCH Fırın Temizleyici Jel, özel formülü sayesinde mikrodalga fonksiyonlu fırınların içinde oluşan yağı ve kiri derinlemesine temizlerken daha az efor sarf etmenizi sağlıyor. Oda sıcaklığında etkisini gösteren jel sayesinde temizlik yaparken fırını çalıştırmak zorunda kalmıyorsunuz. Paslanmaz çelik ve emaye kaplamalı yüzeylerde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Jeli kullanırken kapı contası ve kaplamalı ya da boya alanlarda tercih etmemeniz tavsiye ediliyor. Ürünü yüzeye uyguladıktan 2 saat sonra temizlemelisiniz.

9. Lavaboyu kısa sürede açan PLUS PROLİNE Lavabo Açıcı

Zamanla biriken kirler lavaboyu tıkayabilir. Bu durum ise lavabonun taşmasına ve etrafın kirlenmesine neden olabilir. Can sıkıcı olan lavabo tıkanıklığını PLUS PROLİNE Lavabo Açıcı'yla kolayca açabilirsiniz. Etkili formülü sayesinde boruda biriken yağı ve yemek kırıntılarını kolayca açarak tıkanıklığın giderilmesini sağlıyor. "Lavabo açıcı nasıl kullanılır?" diye merak ediyorsanız kısaca anlatalım. Su bulunmayan, kuru lavabo giderine ürünün yarısını boşaltın. Bir süre bekledikten sonra kalan yarısını da gidere boşaltın. Ardından bol soğuk su dökün. İşte bu kadar kolay.

10. Ergonomik yapısıyla BERLİN HOME Temizleme Aparatı

Bahar temizliği yapmak yorucu olabilir ancak doğru ürünleri seçerek işinizi kolaylaştırabilirsiniz. BERLİN HOME Temizleme Aparatı, pencere oluklarında oluşan tozu ve kiri zaman kaybetmeden kolayca temizlemenizi sağlıyor. Ulaşılması zor oluklara rahatça erişen ürün, hem daha az emek harcamanıza hem zamandan tasarruf etmenize yardımcı oluyor. Özel tasarımı sayesinde oluklara giren aparat, aradaki toza yapışarak olukları kirden arındırıyor. Plastik tutma yeri, ergonomik tasarımı sayesinde konforlu kullanım sunuyor. Dayanıklı malzemeden üretilen ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz.