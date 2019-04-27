Baharın cazibesi Balıklıgöl’e akın ettirdi

Şanlıurfa’da hafta sonunu ve güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, tarihi ve turistik mekanlardan biri olan Balıklıgöl’e akın etti.

Havanın güzel olması vatandaşlar inanç turizminin önemli merkezlerinden biri olan tarihi Balıklıgöl yerleşkesine akın etti. Balıklıgöl platosunda bulunan parklarda güneşin keyfini çıkaran vatandaşlar, hatıra fotoğrafları çektirerek yaşadıkları anı ölümsüzleştirdi. Aileleriyle birlikte dışarı çıkanlar, Halilürrahman ve Ayn-ı Zeliha Gölü’ndeki balıklara yem atıp tarihi yerleri gezdi.

Hafta sonunu ve güzel havayı fırsat bilerek Balıklıgöl yerleşkesine akın eden vatandaşlar, Balıklıgöl’ün, gezilip görülmesi gereken yerlerin başında olduğunu belirterek, Balıklıgöl’ün huzur verici bir ortam bulduklarını ve bahar mevsiminde tarihi yerleri gezmenin mutluluk verdiklerini belirtiler.



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