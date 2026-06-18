Bahçe sulamanın en doğru saati belli oldu! Bitkileri coşturuyor

Bitkilerin suyu daha verimli şekilde alabilmesi ve toprağın nemi daha uzun süre tutabilmesi için sulama saatinin dikkatle seçilmesi gerektiği ifade ediliyor. Ayrıca günün yanlış saatlerinde yapılan sulamanın hem suyun buharlaşmasına hem de bitkilerde hastalık riskinin artmasına neden olabileceği vurgulanıyor.

EN İDEAL SAAT 16:00 - 18:00 ARASI

Bahçıvanlık uzmanlarına göre, bitkileri sulamak için en uygun zaman dilimi öğleden sonra geç saatler ya da akşamın erken saatleri, yani yaklaşık 16.00 ile 18.00 arası.

Uzmanlar, bu saatlerde yapılan sulamanın bitkilerin suyu daha iyi emmesini sağladığını belirterek, “Akşam erken saatlerde verilen su, bitkilerin ertesi sabaha kadar susuz kalmasını önler ve stres yaşamalarını engeller” değerlendirmesinde bulundu.

GECE SULAMASINA DİKKAT

Sıcak havalarda toprak hızla kuruyabildiği için akşam sulaması faydalı olsa da uzmanlar, suyun özellikle yapraklara değil kök bölgesine verilmesi gerektiğini vurguluyor. Islak yaprakların hastalık oluşumunu hızlandırabileceği belirtiliyor. Bazı bahçıvanlar sabah erken saatleri tercih etse de uzmanlara göre gün ortasında yapılan sulama, suyun hızla buharlaşmasına neden olarak verimi düşürüyor.

"BİTKİ GECE BOYUNCA SUYU EMER"

Bahçıvanlık topluluklarında yapılan yorumlarda da akşam sulamasının daha yaygın olduğu görülüyor. Kullanıcılar, akşam verilen suyun toprağa daha iyi karıştığını ve bitkilerin gece boyunca bu nemi kullandığını ifade ediyor.

Uzmanlar ise sulama ihtiyacının bitkinin türüne, bulunduğu toprağa ve hava sıcaklığına göre değişebileceğini belirterek, yaz aylarında su ihtiyacının önemli ölçüde arttığına dikkat çekiyor.