Bahçe ve terasınızda mutlaka bulunması gereken en ekonomik Amazon ürünleri

Havaların ısınmasıyla bahçe ve teras sezonu açıldı. Bu sene doğanın sağladığı güzelliklerle iç içe vakit geçirirken bakımlı ve düzenli mekânlar yaratabilirsiniz. Evinizde mutlaka bulunması gereken ürünlerle daha kullanışlı alanlar yaratmanız mümkün. Farklı oturma gruplarının, salıncakların, saksıların ve bitki topraklarının en kaliteli olanlarını inceleyebilir, tüm ihtiyaçlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Ekonomik fiyatlara sahip kaliteli çözümleri keşfetmeye hazır olun.

1. Sıcak yaz akşamlarının vazgeçilmezi: Cook Garden Bahçe Mobilyası

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Bahçenizde gerçekleştireceğiniz davetlerde misafirlerinizin konforuna öncelik tanımanız önemli. Cook Garden Bahçe Mobilyası, hem aileniz hem misafirlerinizin ihtiyacı olan konforu sağlamayı vadediyor. Toplamda 4 parçadan oluşan setin içerisinde 2 adet tekli koltuk, 1 adet üçlü koltuk ve 1 adet orta sehpa yer alıyor. Sert plastik malzemeden üretilmiş setin gövdesi güneş ışınlarına dayanıklı olarak tasarlandığı için uzun ömürlü kullanım sunuyor. Bu sayede ürün tüm hava koşullarına uyum sağlayabiliyor. Ayrıca set içerisinde dört adet suya dayanıklı malzemeden üretilmiş minder de yer alıyor.

2. Küçük alanları portatif ürünlerle daha kullanışlı hâle getirin: Meya Dekor Balkon 5'li Katlanabilir Bistro Set

Daha küçük mekânlar için kullanışlı ürünler arayışındaysanız Meya Dekor Balkon 5'li Katlanabilir Bistro Set tam size göre! Teras, bahçe veya balkonunuzda rahatlıkla kullanabileceğiniz set, yüksek kaliteli ham ahşap malzemeden üretiliyor. Setin içerisinde 4 adet sandalye ve 1 adet masa bulunuyor. Dilediğiniz zaman açıp dilediğiniz zaman kapayabileceğiniz portatif kurulum sağlayan parçalar mekânınızın hacmine uyum sağlayan ergonomik kullanım sunuyor. Fazla yer kaplamadığı için kolayca taşınabilen seti piknik gibi aktivitelerde de rahatlıkla kullanabilir, sevdiklerinizin konforlu dakikalar geçirmesini sağlayabilirsiniz.

3. Eğlenceli ve huzurlu dakikalar geçirmenizi sağlayacak ürün: Svava Ruby Hamak Salıncak

Hem siz hem çocuklarınız için eğlenceli vakit geçirmenizi sağlayacak ürünlere göz atmaya ne dersiniz? Svava Ruby Hamak Salıncak, sizlere aradığınız huzur ve eğlenceyi sunuyor. Bahçe, balkon, teras veya iç mekânlarda rahatlıkla kullanabileceğiniz hamak salıncak sayesinde dinlenebileceğiniz özel bir alan yaratabilirsiniz. Dayanıklı malzemeden üretilmiş ürün, sağlam halat ipleri sayesinde kolay kurulum sağlıyor. %100 pamuklu malzemeden üretilmiş gövdesi ile terletmeyen ve konforlu kullanım sağlayan hamak, 120 kiloya kadar ağırlık kaldırabiliyor. İçerisinde boyun destek yastığının da yer aldığı ürünü uzun yıllar rahatlıkla kullanabilirsiniz.

4. Unutulmaz ziyafetlerin mimarı: E-More Katlanabilir Mangal

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Eğlenceli açık hava etkinliklerinin en başında mangal partileri geliyor. Misafirlerinize hazırlayacağınız enfes sofralar için E-More Katlanabilir Mangal'dan yardım almaya ne dersiniz? İdeal boyutuyla aileniz ve sevdikleriniz için mükemmel ızgaralar yapmanızı sağlayacak ürün, kullanışlı tasarımıyla kısa sürede lezzetli yiyecekler pişirmenize imkân veriyor. Büyük barbekü fırınlarını aratmayacak performansı sayesinde ünlü şefleri kıskandıracak lezzetlere ulaşabilirsiniz. Yer kaplamayan hacmiyle en küçük alanlarda bile rahatlıkla kullanabilirsiniz. Katlanabilir tasarımı sayesinde işiniz bittiğinde kolayca temizleyip kaldırabilirsiniz. Piknik ve sahil gezilerinin vazgeçilmezi olacak ürünü dilediğiniz her yere yanınızda götürebilirsiniz.

5. Büyük bahçelerin vazgeçilmezi: Badem10 Fıskiye Tabancası

Pek çok çiçek ve bitkiye yer verdiğiniz bahçelerinizi düzenli ve doğru miktarda sulamak bir hayli önemli. Badem10 Fıskiye Tabancası, gözünüz gibi baktığınız bitkilerinizi doğru miktarda sulamanıza yardımcı olabilecek önemli bir parça. 7 farklı sulama işlevine sahip olan tabanca, en dayanıklı ağaçlardan en zarif çiçeklere kadar sayısız bitkiyi rahatlıkla sulamanızı sağlıyor. Yüksek kaliteli plastik malzemeden üretilmiş olan ürünü paketin içerisinde yer alan parçayla dilediğiniz hortuma monte ederek kullanmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca tetiğe sahip tasarımı sayesinde fazla su kullanımının da önüne geçebilirsiniz.

6. Güneş ışınlarından koruyan kalkan: Sekey Güneş Şemsiyesi

Güzel havaların tadını bahçe ve terasınızda geçirmek istiyor fakat güneşten rahatsız oluyorsanız mutlaka portatif şemsiyelerden yardım almalısınız. Sekey Güneş Şemsiyesi 160 cm'lik geniş çapıyla kalabalık ailenize yetecek kadar hacim sunuyor. Hafif ağırlığı ve formuyla yardıma gerek kalmadan kolayca kurulum sağlayabilirsiniz. Polyester kumaştan üretilmiş şapkası sizi zararlı UV ışınlarına karşı koruyor. Bükülebilir iskeleti sayesinde istediğiniz açıda kullanabilir, ışığın geldiği konuma göre şemsiyenizi ayarlayabilirsiniz. Ayrıca taşıma çantası sayesinde kolaylıkla zarar görmeden saklayabilir ya da dilediğiniz yere taşıyabilirsiniz.

7. Yer kaplamayan kullanışlı saksı: Serinova Askılı Balkon Saksısı

Küçük teras veya bahçeler için kullanımı kolay ve yer kaplamayan saksı çeşitlerine mutlaka bakmalısınız! Serinova Askılı Balkon Saksısı, korkuluklara monte edebileceğiniz kullanışlı tasarımıyla yer kaplamadan kolay kullanım sağlıyor. Dayanıklı gövdesiyle uzun yıllar rahatlıkla kullanabileceğiniz ürün altında yer alan tahliye deliği sayesinde fazla suyun akıp gitmesini sağlıyor. Bu sayede çiçekleriniz ihtiyacı kadar suyu çekerek çürümeden diriliğini koruyabiliyor. Dilerseniz maydanoz, kekik veya nane gibi yemeklerinizi tatlandıran lezzetli bitkileri saksı sayesinde yetiştirebilir ya da rengârenk çiçeklerle açık hava mekânlarını güzelleştirebilirsiniz.

8. Saksı bitkileri için kaliteli bakım: MF Botanik Flora Torf Çiçek Toprağı

Bitkilerinizin daha sağlıklı ve kaliteli görünmesi için özel topraklardan yardım almayı ihmal etmeyin. MF Botanik Flora Torf Çiçek Toprağı, hem iç hem dış mekân çiçekleriniz için mutlaka tercih etmeniz gereken bir ürün. İçerisinde yer alan perlit katkısı sayesinde toprağın hava almasını sağlayan ürün yüksek su tutma kapasitesiyle bitkilerinizin ihtiyacı olan besini ve havayı almasını sağlıyor. %100 doğal içeriği ile kaktüs ve benzeri gibi özel bitkilerde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dilerseniz farklı özelliklere sahip topraklara karıştırarak bitkileriniz için daha kaliteli bir yaşam alanı sağlayabilirsiniz.

9. Bahçe düzenlemesi yaparken yardım alabileceğiniz set: Chermik 3 Parça Hobi Bahçe Seti

Bahçe bakımı gerçekleştirirken kullanışlı ürünlerden yardım almak işinizi kolaylaştırabilir. Chermik 3 Parça Hobi Bahçe Seti, içerisinde yer alan kullanışlı ürünler sayesinde kaliteli bitki bakımı gerçekleştirmenize yardımcı oluyor. Kaliteli metal ve plastik malzemeden üretilmiş parçalar rahat ve güvenli bir tutuş sağlıyor. Setin içerisinde yer alan tırmığı istenmeyen yabani otları temizlerken kullanabilirsiniz. Çapa ve kürek ile ekim işlemlerinizi gerçekleştirebilir, bahçenizi yeni bitkilerle göz alıcı bir hâle getirebilirsiniz. Güneşe ve suyla temasa dayanıklı olan seti uzun yıllar zevkle kullanabilirsiniz.

10. Bakımlı bahçelerin mimarı: Bosch Elektrikli Çim Biçme Makinesi

Daima bakımlı görünen bahçelerin en önemli özelliklerinden biri düzenli biçilen çimenlere sahip olması. Eğer geniş ve yemyeşil çimenli bir bahçeniz varsa Bosch Elektrikli Çim Biçme Makinesi'yle mutlaka tanışmalısınız. İdeal ağırlığı ve kullanım kolaylığı sağlayan tasarımı sayesinde rahatlıkla kullanmanız mümkün. Akü güç kaynağı, kablo derdi olmadan pratik kullanım ve uzun saatler giden pil ömrü sağlıyor. Güçlü motoruyla zorlu otları hemen temizleyerek daha bakımlı bir bahçeye sahip olabilirsiniz. Özellikle bitki kenarlarındaki otları rahatlıkla düzeltebilir, daha nizami bir görünüm elde edebilirsiniz.