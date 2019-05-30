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Bahçede yakılan ateş, komşunun evi ve 2 aracı yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 16:46 | Son Güncelleme

KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kuruçay beldesinde, komşu bahçede yakılan ateşin sıçradığı 2 katlı ahşap ev ile önünde park halinde bulunan traktör ve otomobil, tamamen yanarak küle döndü.

Bahçede yakılan ateş, komşunun evi ve 2 aracı yaktı

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya),(DHA)- KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kuruçay beldesinde, komşu bahçede yakılan ateşin sıçradığı 2 katlı ahşap ev ile önünde park halinde bulunan traktör ve otomobil, tamamen yanarak küle döndü.
Kuruçay beldesnde yaşayan İsmail Akan’ın bahçesinde yakılan ateşten sıçrayan alevler, Halil İbrahim Taşkın’a ait yandaki 2 katlı ahşap evi tutuşturdu. Alevlerin tamamen evi sardığı yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Orman İşletmesi'ne ait itfaiye ekipleri de olay yerine gelerek, söndürme çalışmalarına destek verdi. Ancak güçlükle kontrol altına alınabilen yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Evin önünde park halinde bulunan traktör ve otomobil de yanarak, küle döndü.
Yangın çıktığı sırada kendi evinin çatısında anten tamiri yaptığını ifade eden Mehmet Özerdem, alevleri görünce hemen itfaiyeye haber verdiğini belirterek, “Yangın kısa sürede büyüdü, alevleri görünce itfaiyeye haber verdim. Büyük bir yangın atlattık, başka evlere sıçramadan söndürüldü” dedi. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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Bahçede yakılan ateş, komşunun evi ve 2 aracı yaktıBahçede yakılan ateş, komşunun evi ve 2 aracı yaktıBahçede yakılan ateş, komşunun evi ve 2 aracı yaktıBahçede yakılan ateş, komşunun evi ve 2 aracı yaktı

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