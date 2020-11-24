Bahçeli Çakıcı ve Cumhur İttifakı'na nasıl sahip çıktı, kimleri hangi sözlerle eleştirdi?

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin de diğer ülkelerde olduğu gibi zorlu bir dönemden geçtiğini kaydeden Bahçeli, ölüm ve vaka sayıları ile ilgili Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları dışında hiçbir söz ve değerlendirmeye "kulak asılmamasını" istedi.

Bülent Arınç'ın "suçu ve suçluyu övdüğünü" savunan Bahçeli, "Siyaset eskisi bir şahsın, Kavala ve Demirtaş'a güzellemeler yapması çarpıklık ve ahmaklıktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ile iş insanı Osman Kavala'nın hala tutuklu olmasına şaşırdığını söyleyen eski TBMM Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç'a sert sözlerle tepki gösterdi.

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bulaşıcı hastalık kaynaklı vefatlarla ilgili Sağlık Bakanlığı'nı tekzip eden laçka ve layüsel açıklamalarının itibar edilecek hiçbir yanı yoktur. Sağlık Bakanımız canını dişine takıp geceli gündüzlü mücadele ederken belediye işlerinden başka her şeye dil uzatan, her konuda görüş bildiren bu kendini bilmezin maksadı nedir?

"Yoksa CHP zihniyeti virüsün bulaşma hızından memnun mudur? Hatta güçlü sağlık alt yapısının kısa sürede çökmesini mi beklemektedir? Virüsün bir siyaset ve ekonomik krize yol açması, demokrasi dışı arayış ve özlemleri tetiklemesi mi arzulanmaktadır? Nedir bu sefil CHP anlayışının istediği? (...) Ne virüse teslim olacağız ne vandal emellere boyun eğeceğiz."

Cumhur İ**ttifakı ve reformlara destek: Kara kediler başka yerde dolaşsın**

Devlet Bahçeli, son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın reform açıklamalarından yola çıkılarak, AKP ile birlikte içinde yer aldığı "Cumhur İttifakı'nın kolonlarının çatırdağı", "bu dönüşte MHP'ye yer olmadığı" gibi yorumlar yapıldığını, bunları "ibret ve hayretle" izlediğini vurguladı.