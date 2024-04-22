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Bahçeli'den çok sert 'Sur' tepkisi: Bölücü alçaklar...

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
22.04.2024 13:09
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki mazbata töreninde yaşananlara sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Aziz Atatürk ile Cumhurbaşkanımıza kaba ve yaralayıcı ifadeler kullanan bölücü alçaklar bu milletin evladı, Türkiye Cumhuriyeti’nin de mensubu olamazlar." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'den çok sert 'Sur' tepkisi: Bölücü alçaklar...

Diyarbakır Sur Belediyesi'nin mazbata töreninde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını işaret ederek hakaret eden şahıslar için geçtiğimiz gün tutuklama kararı verilmişti. Tepki çeken olayla ilgili bir açıklama da MHP lideri Bahçeli'den geldi.

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"BÖLÜCÜ ALÇAKLAR"

Bahçeli yaptığı açıklamada, "Vatanımızın bir bölümünde İstiklal Marşının söylenmesine direnen, Türk bayrağının asılmasını ve şehitlerimize saygı duruşunu reddeden, Aziz Atatürk ile Cumhurbaşkanımıza kaba ve yaralayıcı ifadeler kullanan bölücü alçaklar bu milletin evladı, Türkiye Cumhuriyeti’nin de mensubu olamazlar." ifadelerini kullandı.

"MALLARINA MÜLKLERİNE EL KONULSUN"

23 Nisan mesajı paylaşan Bahçeli ayrıca, "Türk bayrağını kabullenemeyen şerefsizlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından derhal çıkarılması, mallarına-mülklerine el konulması, bunun yanında DEM Parti hakkında kapatma davasının açılarak bölücü milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması, müfettiş görevlendirilmesiyle oyalanmaktan ve zamana oynamaktan vazgeçilmesi tarihe, ecdada, vatana ve millete namus borcudur." vurgusu yaptı.

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