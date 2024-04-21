Atatürk ve Erdoğan'a hakaret etmişlerdi! 'Mazbata' skandalında yeni gelişme

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır Sur Belediyesi'nde yaşanan skandal olayla ilgili harekete geçildiğini duyurmuştu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şüphelilerin tutuklama kararlarının çıkartıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili, "DEM Parti yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir." açıklamasını yaptı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında, Belediye Başkanın göreve başlaması nedeniyle gerçekleştirilen programda, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarf edilmesi nedeniyle gözaltına alınan şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiştir."
Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında, Belediye Başkanın göreve başlaması nedeniyle gerçekleştirilen programda, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarfedilmesi nedeniyle…— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) April 21, 2024