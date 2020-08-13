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Bahçeli'den Muharrem İnce açıklaması: Atatürk'ün ahı tuttu

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.08.2020 16:14 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Muharrem İnce'nin açıkladığı hareketle ilgili, "Muharrem İnce, CHP içinde Atatürk'e dönüşü başlatacak" dedi.

Bahçeli'den Muharrem İnce açıklaması: Atatürk'ün ahı tuttu

MHP lideri Devlet Bahçeli, Muharrem İnce'nin bugün açıkladığı, "Bin Günde Memleket" hareketiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, "CHP'de taşeron teslimiyetçi zihniyetin işi zor. CHP'de Atatürk'ün ahı tuttu, geçmişe özlem yeşerdi. Muharrem İnce, CHP içinde Atatürk'e dönüşü başlatacak" dedi.

Bahçeli'nin İnce ile ilgili açıklamaları şöyle:

"Sayın Muharrem İnce 2018 yılından beri kendisine yöneltilen eleştiri ve suçlamalara maruz kaldı. Gördüğümüz kadarıyla haksızlıklara ve ayrımcılığa uğradı. Parti kurur mu kurmaz mı bilemiyorum, ama bildiğim ve tespit ettiğim husus şudur:

4 Eylül’de, Sivas Kongresi’nin ruhuyla atacağı adımla CHP içinde Atatürk'e dönüş hareketini başlatacaktır. Değerlendirmem budur. Yani kaynağından ve kökünden kopan CHP’yi özüne döndürmek maksadıyla çaba sarfedecektir. Anlaşılan odur ki, bin günde memleket parolasıyla Atatürk’ü ve kurucu değerleri hareketinin mihveri yapacağı anlaşılmaktadır.

CHP’nin içişlerine bizim karışmamız elbette doğru olmayacaktır. Ama gördüğümüz gerçekler de bunlardır. CHP’de Atatürk’ün ahı tutmuş, geçmişe özlem yeşermiş ve yükselmiştir. Artık taşeron ve teslimiyetçi bir zihniyetin geldiğimiz bu aşamada işi oldukça zordur."

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