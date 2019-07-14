Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli Çankırılılara hitap etti. Bahçeli, "Hakurk, Kandil ve çevresinin tepeden tırnağa temizliği artık beka meselesidir. Ya kanlı terör bitecek ya da terör milli birliğimizi kemirecektir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda yaptığı konuşmada, "Bunlar S-400 füze ve hava savunma sisteminin etaplar halinde ülkemize gelişinden rahatsız ve memnuniyetsizdir" dedi.

Bahçeli, "Çok şükür bir kez daha Çankırı’dayız, yeniden sizlerle kucaklaşıyoruz. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde partimizin siyasi sorumluluğuna emanet edilen belediyelerimizi ‘Teşekkür-Tebrik-Takdir’ temasıyla planladığımız ziyaret programları kapsamında dördüncü durak olarak Çankırı’da bulunuyoruz. Çankırı’nın demokratik tercihi, Milliyetçi Hareket Partisi’ne destek ve teveccühü bizim nazarımızda muazzam bir taltif ve mükâfattır. Bunun değerini kesinlikle bileceğiz, emanetin hakkını vereceğiz. 13 Mart 2019’da Çankırı’da yapmış olduğumuz açık hava toplantısında, ‘Çankırı için elimizi taşın altına koymak istiyoruz’ demiştim. Çankırı Belediyesine üç hilalin yakışacağını söylemiştim. Bununla birlikte ‘Çankırı’da MHP’nin zamanı geldi’ öngörüsünde bulunmuştum. Çok şükür o zaman gelmiş, MHP’de gönüller buluşmuş, Çankırı Belediyesinde üç hilal yükselmiştir. 31 Mart seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisine oy veren, belediye başkan adaylarımızı destekleyen Çankırılı kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bahçeli şöyle devam etti: "Doğu Akdeniz’deki varlığımızdan diplomatik mesajlarla endişe duyduklarını açıklayanlar yeri gelirse, bu milletin ayranı kabarırsa küstahlıklarının bedelini sonuna kadar ödemek durumunda kalacaklardır. Türkiye, milli güvenliğinin ve tarihsel haklarının savunulması için atak ve aktif olmak durumundadır. Kara ve deniz sınırlarımızın emniyete alınması mecburidir. Bu maksatla 12 Temmuz 2019 gecesi Irak’ın kuzeyinde yuvalanan teröristlere karşı başlatılan 2.Pençe Operasyonu’nun gittiği yere taşınması, Hakurk, Kandil ve çevresinin tepeden tırnağa temizliği artık beka meselesidir. Ya kanlı terör bitecek ya da terör milli birliğimizi kemirecektir. Ya zalimler imha edilecek ya da mazlumlar kaybedecektir. Dikkat ediniz, HDP’yle ittifak yapanlar terör karşısında seslerini çıkarmıyorlar. Çünkü tarafları bellidir, safları netleşmiştir. İP’yi Meclis sıralarına taşıyan, koltuklarına oturtan PKK’nın siyasi aparatı HDP’dir. CHP’ye hem 31 Mart’ta hem de 23 Haziran İstanbul seçiminde destek veren mihraklar bilinmektedir. Mehmetçiğe kurşun sıkan PKK’lı hainler, 15 Temmuz’da işgale kalkışan FETÖ’cüler CHP’nin, İP’in yoldaşı, kader ortaklarıdır. Bunlar S-400 füze ve hava savunma sisteminin etaplar halinde ülkemize gelişinden rahatsız ve memnuniyetsizdir. Bunlar ekonomik teröristlerin faiz, kur, enflasyon üzerinden açtığı zulüm cephesine tepki göstermeyen işbirlikçilerdir. Bunlar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini tartışmaya açmak isteyen, aynı zamanda sistemin tıkanmasını, devletin köhne ve kötürüm hale düşmesini projelendiren siyasi defolardır."

Bahçeli son olarak, "Biz bunlara boşuna zillet demiyoruz. Biz bunlara boş yere fitne ve nifak siyaseti tanımı getirmiyoruz. PYD-YPG’ye terör örgütü diyemeyenler açıktadır. Milli bekayı karalamak ve Çankırı’nın umutlarını yıkmak isteyenlerin hüviyet ve hedefleri aşikardır. Ancak CHP’nin, İP’in, HDP’nin hevesleri kursaklarında kalmaya mahkumdur. Başaramayacaklar, tuzakları başlarına geçecektir. Çırpınmaları beyhudedir, oyunları mutlaka bozulacaktır. Türk milleti istiklaline sahip çıkacaktır. Çankırılı kardeşlerim istikbal haklarını çiğnetmeyecektir. Milli beka ve milli birliği temel alarak 16 Nisan 2017’de bizzat Türk milletinin parlak bir geleceğe ulaşmak maksadıyla kabul ettiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini yıpratmaya kimsenin nefesi yetmeyecektir. Karar milletindir. Egemenlik milletindir. Milletin sözünün üstüne söz asla olamayacaktır. Geleceğin kudreti Türkiye Cumhuriyeti’dir. Gelecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle inşa edilecektir. 2023’ün siyasi, ekonomik, toplumsal, kurumsal, ahlaki ve tarihi hedeflerine elbirliğiyle ulaşılacaktır, kaldı ki ulaşılması zorunludur. Devlet ve toplum hayatımıza ölümcül virüs gibi nüfuz eden FETÖ’nün son kalıntıları hukuk içinde temizlenecek, PKK/YPG’ye hem Irak’ın hem de Suriye’nin kuzeyinde hayat ve varlık imkanı tanınmayacaktır. İnanıyorum ki, Türkiye bölgesinde ve küresel sistemde bir yıldız gibi parlayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi 15 Temmuz’dan sonra kritik ve stratejik bir evreye giren ülkemizin hak ve çıkarlarının korunması hususunda sorumlu, ahlaklı, tutarlı ve milli siyasetini sonuna kadar sürdürecektir. Bizim derdimiz Çankırı’nın dirliğidir. Bizim amacımız Türkiye’nin huzurunu güvenceye kavuşturmak, Türk milletinin varoluşunu müdafaa etmektir. Yapacağız, başaracağız, mutlaka hep birlikte yükseldikçe yükseleceğiz. Çıkarcılar güç birliği yaparlarsa yapsınlar, karşılarında biz varız. Hainler el birliği yaparlarsa yapsınlar, alayını karşılamaya imanla hazırız. Biz Milliyetçi Hareket Partisi’yiz. Biz Cumhur İttifakı’yız. Biz büyük Türk milletiyiz." şeklinde konuştu.