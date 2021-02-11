Bahçeli koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdığını açıkladı.

Bahçeli yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın planladığı şekliyle KOVİD-19 virüsü aşısının ikinci dozunu yaptırdım. İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum.

Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın planladığı şekliyle COVID-19 virüsü aşısının ikinci dozunu yaptırdım. İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum. pic.twitter.com/O362F9y68a — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) February 11, 2021



