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Bahçeli koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı

11.02.2021 13:52 | Son Güncelleme:
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Bahçeli koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı

Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Bahçeli, koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdığını açıkladı.

Bahçeli yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın planladığı şekliyle KOVİD-19 virüsü aşısının ikinci dozunu yaptırdım. İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum.


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