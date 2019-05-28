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Bahçeli: 'Pençe' terörle mücadelenin en önemli safhalarından

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.05.2019 18:44 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik başlattığı operasyonla ilgili, "'Pençe' operasyonu, terörle mücadele sürecinin en önemli safhalarından biridir.

Bahçeli: 'Pençe' terörle mücadelenin en önemli safhalarından

ANKARA, (DHA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik başlattığı operasyonla ilgili, "'Pençe' operasyonu, terörle mücadele sürecinin en önemli safhalarından biridir. Pençe darbeleriyle teröristler, doğduklarına pişman edilmelidir" dedi.
MHP lideri Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklamalarda bulundu. Bahçeli, terörizmin karanlık hedefleri, terör örgütlerinin hain ve hunhar eylemlerinin sadece Türkiye için değil bütün ülkeler için bir numaralı tehdit olduğunu belirtti. Terörün insanlık için vahim felaket olduğunu kaydeden Bahçeli, dünyanın bu felaketle amasız, aracısız, amansız mücadele etmek zorunda olduğunu vurguladı.
'ÜLKEMİZİN TERÖRLE MÜCADELESİ HAKLIDIR'
Türkiye'nin terörizmin ağır sonuçlarına ciddi ölçüde maruz kaldığını belirten Bahçeli, şunları kaydetti:
"Bölücü terör örgütleri yıllardan beri güvenliğimizi, varlığımızı, birliğimizi, elbette milli bekamızı kesif şekilde hedef almışlardır. Terörün beşeri, sosyal ve ekonomik maliyeti ne yazık ki çok fazla olmuştur. Bedelini can vererek, kan dökerek ödediğimiz cennet vatanımız, mensubiyetinden onur duyduğumuz aziz milletimiz küresel operasyonların, emperyalist komploların, tarihi hesaplaşmaların odağında yer almıştır. Türkiye’nin mücavir bölgelerine terör örgütleri alenen yuvalanmıştır. Ülkemizin terörle mücadelesi haklıdır, meşrudur, yerindedir, insanlık vicdanına ve uluslararası hukuka uygundur. Terör örgütlerinin kökünün kazınması, tamamen imha edilmeleri Türk milletinin ilk gündem konusu, devlet olma vasfımızın en önemli gayesidir. Bu gayenin tavizi imkânsızdır."
'TERÖRİSTLER DOĞDUKLARINA PİŞMAN EDİLMELİ'
Bahçeli, TSK'nın, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik başlattığı operasyonunun, terörle mücadele sürecinin en önemli safhalarından olduğunu vurguladı. Bahçeli, "MHP, 'Pençe Operasyonu'nu ön şartsız desteklemektedir. Duamız Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin kahraman askerleri üzerinedir. Teröristlerin inleri, sığınakları, barınakları, silah ve mühimmat depolarıyla birlikte bütün unsurları yok edilmelidir. Irak’ın Kuzeyi köşe bucak temizlenmeli, tepeden tırnağa canilerden arındırılmalıdır. Pençe darbeleriyle teröristler doğduklarına pişman edilmelidir. PKK için kaçış ve kurtuluş yolları kapanmalıdır" dedi.
'MÜCADELE GİTTİĞİ YERE KADAR UZAMALI'
MHP lideri Bahçeli, aynı durumun PYD/YPG için de uygulanması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Mücadele gittiği yere kadar uzamalıdır. Beklentimiz ve temennimiz terörle mücadelenin Fırat’ın Doğusunu da kavraması ve kuşatmasıdır. Hıyanet hiçbir teröristin yanına bırakılmamalıdır. Terörle mücadele ve sürdürülen tesirli operasyon siyasi ve diplomatik kanallarla da güçlendirilmeli, genişletilmelidir. Pençe Operasyonu’na katılan kahramanlarımıza başarılar diliyorum. Hepsinin alınlarından öpüyorum. Hükümetin ve devletin sonuna kadar arkasında durduğumuzu tekraren muhataplarına ilan ediyorum. Milli bekamızın müdafaası için her fedakârlığa hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

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