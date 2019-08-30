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Bahçeli: "Ülkü Ocakları aklın, ahlakın, adanmışlığın, anıt gibi yükselen millet ve vatan sevdasının kaynağıdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 18:27 | Son Güncelleme

ANKARA (İHA)

ANKARA (İHA)

Bahçeli: "Ülkü Ocakları aklın, ahlakın, adanmışlığın, anıt gibi yükselen millet ve vatan sevdasının kaynağıdır"

Bahçeli: "Ülkü Ocakları aklın, ahlakın, adanmışlığın, anıt gibi yükselen millet ve vatan sevdasının kaynağıdır"

Bahçeli: "Ülkü Ocakları aklın, ahlakın, adanmışlığın, anıt gibi yükselen millet ve vatan sevdasının kaynağıdır"

Bahçeli: "Ülkü Ocakları aklın, ahlakın, adanmışlığın, anıt gibi yükselen millet ve vatan sevdasının kaynağıdır"

Bahçeli: "Ülkü Ocakları aklın, ahlakın, adanmışlığın, anıt gibi yükselen millet ve vatan sevdasının kaynağıdır"

Bahçeli: "Ülkü Ocakları aklın, ahlakın, adanmışlığın, anıt gibi yükselen millet ve vatan sevdasının kaynağıdır"

Bahçeli: "Ülkü Ocakları aklın, ahlakın, adanmışlığın, anıt gibi yükselen millet ve vatan sevdasının kaynağıdır"

Bahçeli: "Ülkü Ocakları aklın, ahlakın, adanmışlığın, anıt gibi yükselen millet ve vatan sevdasının kaynağıdır"

Bahçeli: "Ülkü Ocakları aklın, ahlakın, adanmışlığın, anıt gibi yükselen millet ve vatan sevdasının kaynağıdır"

Bahçeli: "Ülkü Ocakları aklın, ahlakın, adanmışlığın, anıt gibi yükselen millet ve vatan sevdasının kaynağıdır"

Bahçeli: "Ülkü Ocakları aklın, ahlakın, adanmışlığın, anıt gibi yükselen millet ve vatan sevdasının kaynağıdır"

Bahçeli: "Ülkü Ocakları aklın, ahlakın, adanmışlığın, anıt gibi yükselen millet ve vatan sevdasının kaynağıdır"

Bahçeli: "Ülkü Ocakları aklın, ahlakın, adanmışlığın, anıt gibi yükselen millet ve vatan sevdasının kaynağıdır"

Bahçeli: "Ülkü Ocakları aklın, ahlakın, adanmışlığın, anıt gibi yükselen millet ve vatan sevdasının kaynağıdır"

Bahçeli: "Ülkü Ocakları aklın, ahlakın, adanmışlığın, anıt gibi yükselen millet ve vatan sevdasının kaynağıdır"
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