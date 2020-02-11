Bahçeli: Yansın Suriye, yıkılsın İdlib, kahrolsun Esad

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, İdlib'de Esad rejiminin saldırısı ve İlker Başbuğ'un sözleriyle tartışılan FETÖ'nün siyasi ayağı gündemine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Bahçeli, MHP'nin de koalisyon ortağı olduğu dönemde yaşanan 1999 Gölcük depremiyle ilgili gazeteci Ahmet Hakan'ın, 'Devletin en az üç gün kafayı kaldıramadığı da buz gibi bir gerçektir' ifadelerine de sert tepki gösterdi.

Bahçeli'nin açıklamaları:

İDLİB'DEKİ SALDIRI



Gerekirse Türkiye şimdiden Şam'a girmenin planını yapmalıdır. Esad tahtından indirilmeden huzur gelmeyecektir. Diyorum ki, yansın Suriye, yıkılsın İdlib, kahrolsun Esad. Uluslararası toplum ne diyor, neyi bekliyor? Esad devrilmelidir, şatoları yıkılmalıdır.

İLKER BAŞBUĞ'A TEPKİ



Sayın İlker Başbuğ yanlış bir yerde iz sürmektedir. Asker şahısların sivil mahkemelerde yargılanmasını önünü açan önergeyi FETÖ'ye bağlamak aşırı ve zorlama bir yorum değil midir? Bunların yanında 26. Genelkurmay Başkanı görevdeyken FETÖ'cülerle mücadeleyi layıkıyla yapmış mıdır?