HABER

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır mazbatasını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 18:38 | Son Güncelleme

Hakan Bahadır: - "31 Mart itibarıyla rakiplerimize göre yüksek bir oy oranıyla Bahçelievler Belediye Başkanlığı'nı AK Parti olarak kazandık, hamdediyoruz. Bize oy verenlere de oy vermeyenlere de teşekkür ediyoruz. Bugünden itibaren tüm Bahçelievler'de yaşayanların belediye başkanıyız"

İSTANBUL (AA) - AK Parti'den Bahçelievler Belediye Başkanı seçilen Hakan Bahadır mazbatasını aldı.

Bahçelievler İlçe Seçim Kurulu'na partililerle gelen Bahadır, mazbatasını aldıktan sonra beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Bahadır, 3 aydır seçimler için yoğun bir mesai harcadıklarını söyledi.

Seçim sürecinde ortak bir çalışma prensibine sahip olduklarını belirten Bahadır, "İlk önce gönüllerine girmeye çalıştık, sonra oylarını istedik, yapacağımız işleri söyledik. Vatandaşlarımız da Bahçelievler'deki komşularımız da hemşehrilerimiz de bize teveccühte bulundular, oylarını verdiler. 31 Mart itibarıyla rakiplerimize göre yüksek bir oy oranıyla Bahçelievler Belediye Başkanlığı'nı AK Parti olarak kazandık, hamdediyoruz. Bize oy verenlere de oy vermeyenlere de teşekkür ediyoruz. Bugünden itibaren tüm Bahçelievler'de yaşayanların belediye başkanıyız. Hepsine gönlümüzü açıyoruz. AK Parti belediyeciliğini daha yüksek yerlere getireceğiz." diye konuştu.

NASA'dan olay proje! Şekil değiştiren kanat geliyor NASA'dan olay proje! Şekil değiştiren kanat geliyor
Eski Malezya Başbakanı Rezak hakim karşısındaEski Malezya Başbakanı Rezak hakim karşısında
Sivas'ın İmranlı ilçesinde ilk kez CHP kazandıSivas'ın İmranlı ilçesinde ilk kez CHP kazandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır Mazbata

En Çok Okunan Haberler

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

Yetkin: Erdoğan bu kadarını beklemiyordu

Yetkin: Erdoğan bu kadarını beklemiyordu

Ayda 1500 lira taksitle...

Ayda 1500 lira taksitle...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı: Mazbatamızı talep ediyoruz

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı: Mazbatamızı talep ediyoruz

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tüfekle oynarken kardeşini vurdu

Tüfekle oyunun sonu korkunç bitti!

Öğrencisi tarafından öldürülen öğretmenin ismi okula verildi

Onbinler gözyaşlarıyla uğurladı! En acı veda

‘Mavi Balina’ oyunu ölüme götürdü! Van Valiliği'nden açıklama

‘Mavi Balina’ oyunu ölüme götürdü!

Denizli'de bir kişi ayrı yaşadığı eşinin boğazını kesti

Dehşet veren olay! Eşi boğazını kesti, kendini dışarı attı

Sınıra komando takviyesi!

Sınıra komando takviyesi!

İlkbaharda kışı yaşıyorlar

İlkbaharda kışı yaşıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.