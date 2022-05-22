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  4. Bahçelievler'de feci kaza! Otomobil takla atarak yan yola uçtu: O anlar kamerada

Bahçelievler'de feci kaza! Otomobil takla atarak yan yola uçtu: O anlar kamerada

22.05.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçelievler D-100 Karayolu'nda üç aracın karıştığı zincirleme kaza yaşandı. Kazada bir otomobil takla atarak yan yola savruldu. Takla atan otomobildeki üç kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

İstanbul'daki feci kaza, saat 09.40 sıralarında D-100 Karayolu Bahçelievler Yenibosna mevkii Bakırköy istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce Ozan Çelik'in kullandığı otomobile sonra da başka bir araca çarptı.

KONTROLDEN ÇIKIP YAN YOLA SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan bu araç refüje çarptıktan sonra takla atarak yaklaşık 50 metre sürüklendi.

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Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve sağlık ekipleri, takla atan otomobilde bulunan 3 kişiyi çıkartarak ambulansla hastaneye kaldırdı.

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Yaralılardan birinin hamile olduğu iddia edilirken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen yaralıların yakınları ağladı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldıktan trafik normale döndü.

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"YAN YOLA NASIL UÇURDUĞU HAKKINDA HİÇBİR FİKRİM YOK"

Kazaya karışan aracın sürücüsü Ozan Çelik, "Sol şeritten 80-90 kilometre hızla gidiyordum. Sağdan ilk bana çarptı. Sonrasında da diğer araca takla attırdı. Ben E-5'teydim bir anda sağdan araba çarptı hiç farkında değildim. Arabayı toparlamaya çalıştım. Diğer aracın nasıl takla attığını göremedim. Çünkü diğer araç bana vurduktan sonra arabayı toparlamaya çalışıyordum. Sol arka tekerleğim patladı. Sonra baktığımda diğer aracın takla attığını gördüm." dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Bahçelievler
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